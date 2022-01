KOMUNIKADO DI PRENSA 021 /2022

15 yanüari 2022

Polis lo kontrolá vehikulonan di motor ku ta riba kaminda públiko i tur loke ta

parti di esaki.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Polis ta manda un atvertensia pa tur doño i koredónan di skuter, bròmer, motosaikel i tur

otro vehikulonan di motor, pa asina ei tur hende ta na altura na momentu ku polis aktua.

Polis no ta bai limitá su kontrol riba skuter, bròmer, motosaikel i otro vehikulonan di motor

na momentu ku nan ta koriendo riba kaya òf ta pasando dor di un kontrol di tráfiko so.

Ta bai pone atenshon tambe riba e vehíkulonan di motor ku ta para riba kaminda públiko

manera p.e. riba asera, plenchinan i otro sitionan ku sea ta pertenesé na un kaminda

públiko of un tereno públiko.

Tur vehíkulo, for di momentu ku e ta hasi uso di kaminda públiko i tur loke ku ta parti di

esaki, sea ku e vehíkulo ta den moveshon of e ta pará ketu, mester kumpli ku tur e reglanan

di tráfiko.

Den kaso ku polis konstatá kualke infrakshon, lo aktua di forma represivo ku sea un prosès

verbal of kombiná ku konfiskashon di e vehíkulo.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype