KOMUNIKADO DI PRENSA 020 /2022

15 yanüari 2022

Vehikulo ku tabata pone ‘fever’ konfiská

Polis a konfiská un vehíkulo, den e kaso aki un outo, ku tabata bisto riba imágennan ku polis

a risibí, ku tabata pone ‘fever’ na diferente sítio aki na Kòrsou.

Ta e intenshon pa bai sigui konfiská mas di e vehíkulonan aki, di manera ku ta inisiá e

proseso pa pidi korte via di Ministerio Públiko, pa pone e vehíkulonan aki na disposishon di

estado.

Na momentu ku e petishon aki keda honrá, estado ta tuma un desishon kiko ta sosodé ku e

vehíkulonan aki.

Den mayoría kaso e vehíkulonan aki ta keda destruí i asina ei definitivamente wòrdu saká

for di sirkulashon.

E yamada un bia mas ta bai na ponedónan di ‘fever’ pa no hasi esaki riba kamindanan

públiko, na unda bo ta kore rísiko grandi di pèrde bo propiedat.

