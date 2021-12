Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao

Landsrecherche a kaba ku investigashon tokante Ilario

Willemstad – Riba 4 di sèptèmber sr. Ilario, komisario di KPC a duna un presentashon na dos hotel ku un banda lokal. Imagennan di e presentashonan a aparesé riba retnan sosial lokual a kousa bastante konmoshon den komunidat. A surgi preguntanan ku si e la mantené su mes na medidanan di covid i si ku e hotelnan tabata tin pèrmit pa esaki. Un banda internashonal tambe a duna un presentashon na un di e hotelnan. Dia 10 di sèptèmber sr. Ilario a wòrdu di skòrs dor di minister di hustisia i e la wòrdu prohibi entrada. Mirando e funshon di sr. Ilario den kuerpo polisial, Prokurador-general di Ministerio Públiko a duna òrdu pa kuminsá ku un investigashon na e echos nan dor di landsrecherche.

For di investigashon di landsrecherche no a keda determiná ku Ilario a kibra ku medidanan di covid durante su presentashonnan. Tambe a resultá ku na momento ku un hotel mes organisá un aktividat, no mester di un pèrmit apart of adishonal pa presentashon di grupo nan lokal, pa motibu ku nan ta disponé di un pèrmit di hotel i horeca ku ta hasi esaki posibel. Por último for di investigashon a determina ku Ilario no ta un integrante di un banda internashonal.

E investigashon di echos a terminá i lo no bini un persekushon penal. Minister mester determiná ku Ilario por reanuda su tareanan na KPC.

