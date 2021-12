KOMUNIKADO DI PRENSA 443 /2021

30 desèmber 2021

Polis a skucha grupo ku ta representá ponedónan di fever ku motosaikel.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU

SIRBI I PROTEHÁ

Djaweps 30 di desèmber 2021, polis a skucha representantenan di ponedónan di fever ku

motosaikel.

E enkuentro aki ku a tuma lugá na edifisio di polis na Rio Canario, tabata despues ku e

motosiklistanan aki a mustra nan preokupashon kon polis a atendé ku un kompañero di nan

ku un dia promé tabata pone fever riba kaminda públiko.

E representantenan a trese dilanti ku nan lo ke un tereno pa nan por praktiká e loke nan ta

konsiderá aki komo un deporte.

Di parti di Kuerpo Polisial a laga nan komprondé bon kla ku e parti di tereno aki no ta ni

responsabilidat ni kompetensia di polis. Semper nos ta dispuesto pa konsehá, fasilitá i den e

kaso aki indiká nan e kaminda pa kana pa yega einan.

Sinembargo a laga e grupo aki komprond bon kla, ku lei no ta permití pa pone fever riba

kaminda públiko i ku polis tin e outoridat pa aktua kontra tur violashon di lei ku ta hinka

tráfiko den peliger of ku ta opstakulisá e desaroyo kontinuo i normal di tráfiko.

Polis lo sigui aktua ku e mesun determinashon di semper kontra tur faltamentu di regla i

destabilidat di òrdu públiko. Esaki ta konta tambe pa esnan ku ta skohe kaminda públiko pa

pone fever i stroba e bida kutidiano di sigui su rumbo normal.

Polis no tei pa buska konfrontashon ku ningun grupo den komunidat, pero lo hasi uso di tur

outoridat ku lei ta dun’é, pa hasi su trabou dor di garantisá òrdu públiko, seguridat i

trankilidat den nos komunidat.

