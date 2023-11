Notisia di polis di djabièrnè 17 di novèmber te ku djaluna 20 di novèmber 2023 / Politieberichten van vrijdag 17 november tot en met maandag 20 november 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 20 di novèmber, alrededor di 2.20 or di mardugá, a detené un dama di inisial A.H.J.v.L. di 18 aña di edat pa manehá bou di influensia. Un patruya a para un skuter riba Kaya Internashonal na momentu ku a spòt e pasahero di e skuter sin un hèlm bistí. Despues di un investigashon, a hasi un tèst di supla ku e shofùr. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. E pasahero a haña un but pa no tin un hèlm bistí.

Riba djadumingu 19 di novèmber, alrededor di 3 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá na altura di rotònde Sùrnan di Roosendaal. Na yegada di patruya a konstatá ku e dos vehíkulonan a dal tras di otro. E outo ku a dal patras di e otro, a kore bai dal despues den un kashi di koriente. Shofùr di e outo ku a okashoná e aksidente, despues a baha for di e outo i a kana bai. Algun ratu despues e doño di e outo i e shofùr a regresá na e sitio. Despues di un investigashon mas aleu, a hasi un tèst di supla ku e shofùr. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial J.S.C.L. di 27 aña di edat. E no por a mustra un reibeweis i a haña un but pa esaki.

Detenshon ladronisia for di vehíkulo

Riba djadumingu 19 di novèmber a drenta keho di ladronisia for di un pikòp ku tabata stashoná den Kaya Grandi. Entre 11 or di anochi riba djasabra 18 di novèmber i 9 or di mainta riba djadumingu 19 di novèmber, deskonosínan a bai ku un kantidat grandi di sèn efektivo for di e vehíkulo. E vehíkulo no tabata na lòk. Despues ku a hasi un investigashon den besindario, por a mira riba imágennan di vidio di kámara di seguridat ku un hòmber tabata listra den e vehíkulo. Polis a rekonosé e hòmber. Alrededor di 10.15 or di mainta a detené riba Kaya Tintorero pa ladronisia. Ta trata di un hòmber di inisial E.J.G.A.C. di 46 aña di edat. Durante ku tabata listr’é, e sospechoso tabata den poseshon di un kantidat di sèn efektivo i un opheto paresido na un arma di kandela. A konfiská esakinan pa mas investigashon.

Ladronisia di baiskel (E-Bike)

Riba djasabra 18 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un baiskel koló pretu (E-Bike), modèl Rockwheel XPRO tipo Fatbike. E baiskel tabata stashoná na lòk ku un kandal, sin bateria, pafó dilanti di kurá di un akomodashon turístiko na Kaya Yuma. Deskonosínan a bai kuné entre 12.30 or di mardugá i 1 or di mèrdia. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia i pa violashon di Lei di Identifikashon BES

Riba djabièrnè 17 di novèmber, alrededor di 10 or di anochi, a detené un hòmber di inisial J.A.T.O. na Kaya Monseigneur Nieuwindt pa manehá bou di influensia i pa violashon di Lei di Identifikashon BES. Un kolaboradó di kuerpo a para dos hòmber burachi na momentu ku nan kier a manehá un vehíkulo i a yama polis mesora. Despues di un investigashon di e patruya ku a bini na e sitio, a hasi un tèst di supla ku e shofùr i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. E sospechoso no tabata ke a koperá ku e obligashon di identifikashon i tabata basta ònbeskòp. A detené i bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea.

Ladronisia for di vehíkulo na sitio di sambuyá

Riba djabièrnè 17 di novèmber a drenta keho tokante ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá, Andrea 1. Entre 12.30 or di mèrdia i 1.30 di atardi, deskonosínan a bai ku un tas di man koló pretu ku diferente artíkulo, entre otro un reibeweis, tarheta di banko, sèn efektivo, un telefòn koló pretu di e marka Samsung tipo A-54, un brel di solo di marka Rayban, yabi i karchi di identifikashon. E outo for di kua a kue e tas di man, no tabata na lòk i su bentananan tabata habrí. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di hèlm

Riba djabièrnè 17 di novèmber a drenta keho di ladronisia di un hèlm koló pretu. E hèlm tabata riba sia di un skuter, banda di un kasita di seguridat na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio A. Abraham. Entre 8 or di mainta i 5 or di atardi deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 17 november tot en met maandag 20 november 2023

Aanhouding rijden onder invloed

Op maandag 20 november, rond 2:20 uur, werd een 18-jarige vrouw met initialen A.H.J.v.L. aangehouden voor het rijden onder invloed. Een scooter werd door een patrouille op de Kaya Internashonal gestopt toen de bijrijder zonder helm op is gespot. Bij nader onderzoek, werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De bijrijder kreeg een bekeuring voor het niet dragen van een helm.

Op zondag 19 november, rond 3:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen twee voertuigen ter hoogte van de rotonde Soeurnan di Roozendaal. Bij aankomst van de patrouille kon waargenomen worden dat twee voertuigen achterop elkaar zijn gebotst. De auto die achter de andere is gebotst, reed daarna tegen een elektriciteitskast. De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte, is vervolgens uit de auto gestapt en weggelopen. Iets later kwamen de eigenaar van de auto en de bestuurder terug ter plaatse. Bij nader onderzoek, werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Het betreft een 27-jarige man met initialen J.S.C.L. Hij kon ook geen geldig rijbewijs tonen en kreeg hiervoor een bekeuring.

Aanhouding diefstal vanuit voertuig

Op zondag 19 november, werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een pick-up die op de Kaya Grandi geparkeerd stond. Tussen 23:00 uur op zaterdag 18 november en 9:00 uur op zondag 19 november hebben onbekenden een grote hoeveelheid contant geld uit het voertuig meegenomen. Het voertuig was niet op slot. Na een buurtonderzoek kon via videobeelden van een beveiligingscamera waargenomen worden dat het voertuig doorzocht werd door een man. De man werd door de politie herkend. Hij werd rond 10:15 uur op de Kaya Tintorero aangehouden voor diefstal. Het betreft een 46-jarige man met initialen E.J.G.A.C. Tijdens het fouilleren was de verdachte in het bezit van een hoeveelheid contant geld en een voorwerp die op een vuurwapen leek. Dit werd allemaal in beslag genomen voor verder onderzoek.

Diefstal fiets (E-Bike)

Op zaterdag 18 november, werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte fiets (E-Bike) van het model Rockwheel XPRO type Fatbike. De fiets stond op slot met een hangslot, zonder accu, buiten voor het hek van een toeristenaccommodatie aan de Kaya Yuma en werd tussen 00:30 uur en 13:00 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding rijden onder invloed en overtreding Wet Identificatieplicht

Op vrijdag 17 november, rond 22:00 uur, werd een 46-jarige man met initialen J.A.T.O. aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt aangehouden voor het rijden onder invloed en voor overtreding van de Wet Identificatieplicht BES. Een medewerker van het korps stopte twee mannen toen ze dronken een voertuig wilden besturen en heeft de politie meteen gebeld. Na onderzoek van de patrouille die ter plekke kwam, werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen en hieruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. De verdachte wilde niet meewerken aan de identificatieplicht en was behoorlijk onbeschoft. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Diefstal vanuit voertuig bij duikplaats

Op vrijdag 17 november, werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij de duikplaats genaamd Andrea 1 geparkeerd stond. Onbekenden hebben tussen 12:30 uur en 13:30 uur een zwarte hang tas met diverse artikelen, onder andere een rijbewijs, bankpassen, contant geld, een zwarte telefoon van het merk Samsung type A-54, een zonnebril van het merk Rayban, sleutels en identiteitskaart meegenomen. De auto waaruit de zwarte hang tas met inhoud is meegenomen zat niet op slot en de ramen waren open. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal helm

Op vrijdag 17 november, werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte helm. De helm stond op een zadel van een scooter naast een beveiligingshok bij een toeristenaccommodatie aan de Bulevar Julio A. Abraham en werd tussen 08:00 uur en 17:00 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

