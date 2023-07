Mester but Banko Sentral pa situashon Ennia i Giro

Atrobe gobièrnu di Kòrsou ta sintá ku problema pa motibu di institutonan finansiero ku ta bou di supervishon di Banko Sentral. Promé tabata Giro i awor ta Ennia. Pero kon buriku por dal su pia 2 bia den mésun piedra sin ku e tin konsekuensia p’e. Banko Sentral a bolbe faya poniendo ku komunidat kompletu ta bai sufri e konsekuensia nan. Mester but Banko Sentral i uza e sèn di but pa kuminsa tapa e buraku finansiero okashona pa entre otro Banko Sentral mes. Pa kolmo e fayo di Banko Sentral a bolbe habri oportunidat pa gobernashon Hulandes bolbe kuminsa ku chantage relashoná ku petishon di fiansa pa Kòrsou. E echo aki tampoko no ta nada nobo. Tur bia ora ku nos ta den u situashon pèrtá, gobièrnu Hulandes ta hasi meskos. Den pandemia no tabata otro. Sinembargo niun gobièrnu ni parlamentario no ta mustra dede riba e responsabilidat ku Banko Sentral tin di supervisá. Si nos no por konfia ki Banko Sentral ta supervisá i interveni na tempu, ken si nos por konfia? Mester siguí laga supervishon den man di Banko Sentral? Ta unda e fayo a bolbe tuma luga? E komisarionan ku gobièrnu ta nombra, nan a kumplí ku nan trabòu? Kiermen a bira normal ku institutonan finansiero ta hinka país den problema i pueblo mester yuda paga fiansa. Si esei a bira normal anto esei si ta un negoshi lukrativo.

Notabel ta ku ora ta trata di koperativa si, Banko Sentral a uza tur forsa ku lei ta pèrmitié. Mientras den kaso di Giro i Ennia Banko Sentral a piska patras djé nèt.

Trabou pa Kòrsou Sr. Rennox Calmes

