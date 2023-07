Ta bai renobá Kaya Korona

07/24/2023

Ta ehekutá e trabounan di renobashon for di Kaya Karpitan te na Mentor (Kaya Caribe).

Riba enkargo di entidat públiko Boneiru (EPB), Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) lo start ku renobashon di Korona riba 24 di yüli. Lo hasi su fundeshi mas sólido, na ámbos banda e kaminda lo haña rant di betòn i alsera. Ta ehekutá e trabounan di renobashon for di Kaya Karpitan te na Mentor (Kaya Caribe).

Ta repartí e trabounan den 3 fase i nan lo dura en total 4 luna. Fase 1 ta kore di Kaya Karpitan te na Kaya Gramèl. Fase 2 ta kore di Kaya Gramèl te na Kaya Kabikuchi, fase 3a di Kaya Kabikuchi te na Kaya Barakuda i e último fase, 3b, ta kore di Kaya Barakuda te na e krusada di Mentor. EPB lo informá tur hende tokante seramentu temporal di kaya pa medio di aviso den korant i su páginanan di Facebook. E negoshinan ku ta keda na Kaya Korona lo keda alkansabel a traves di desviashonnan.

Infrastruktura i partikularmente mehorashon di nos kareteranan ta un punto di lansa grandi di diputado Thielman. “Kaya Korona ta un kaya prinsipal ku hopi tráfiko. P’esei nos ta kontentu ku nos por inisiá e trabounan di renobashon di e karetera akí. Pronto nos lo kuminsá tambe ku renobashon di un otro kaya prinsipal. Esta Kaya Gobernador Debrot. Tin muchu mas karetera ku nos mester asfaltá. E kuater añanan benidero nos ta bai duna prioridat na e kayanan di tera den e barionan. Finalmente nos ta esfuerso ta pa tin kayanan bon i sigur, riba kua nos tur por kore ku plaser.”

Durante e konferensia di prensa relashoná ku e renobashon akí, direktor di R&O, Roy Martina, a splika kòrtiku kon pa 2023 e plan pa drecha kareteranan ta hinká den otro. Entre 2023 i 2027 lo duna mas atenshon na dunamentu di kapa duru duradero na kamindanan di tera den e barionan i asfaltá nan. Pa esaki lo apliká téknikanan inovativo ku ta skapa tempu, ta mas barata i bon pa nos naturalesa. Tambe ta tene kuenta ku entre otro drenahe i konstrukshon di alsera. E kayanan den Antriol ku ta inkluí den e planifikashon di e promé fase ta: Kaya Helena, Kaya Rita, Kaya Johana, Kaya Ramona, Kaya Imelda, Kaya Modesta, Kaya Rita, Kaya Dominga i un parti di Kaya Maria. Den Tera Kòrá: Kaya Felipe Clarinda. Na Republiek: Kaya Rubi. Na hato: Kaya Haarlem i Kaya Den Haag. Den Playa: Kaya Londres, Kaya Cypres, Kaya Slovenia i un parti di Kaya Hulanda. Na Belnem: Kaya Luna, Kaya Solo, Kaya Strea i Kaya Venus.

Kaya Korona wordt gerenoveerd

24 juli 2023

De renovatiewerkzaamheden vinden plaats vanaf Kaya Karpitan tot aan Mentor (Kaya Caribe).

In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) zal Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) op 24 juli starten met het renoveren van de Kaya Korona. De fundering wordt versterkt, de weg krijgt een betonnen rand aan beide kanten en een trottoir. De renovatiewerkzaamheden vinden plaats vanaf Kaya Karpitan tot aan Mentor (Kaya Caribe).

Deze werkzaamheden worden verdeeld in 3 fases en duren in totaal 4 maanden. Fase 1 loopt vanaf Kaya Karpitan tot aan Kaya Gramèl. Fase 2 loopt vanaf Kaya Gramèl tot aan Kaya Kabikuchi, fase 3a vanaf Kaya Kabikuchi tot aan de Kaya Barakuda en de laatste fase 3b loopt vanaf Kaya Barakuda tot aan het kruispunt van mentor. Het OLB zal iedereen informeren over tijdelijke wegafsluitingen via advertenties in de kranten en haar Facebook-pagina’s. De vestigingen aan de Kaya Korona blijven bereikbaar via omwegen.

Infrastructuur en met name het verbeteren van onze wegen is een groot speerpunt van gedeputeerde Thielman. “Kaya Korona is een drukke hoofdweg. Wij zijn daarom blij dat we aan de laatste fase van de renovatiewerkzaamheden van deze weg kunnen beginnen. Binnenkort zullen we ook starten met de renovatie van een andere hoofdweg. Namelijk de Kaya Gobernador Debrot. Er zijn nog veel meer wegen die wij moeten asfalteren. De komende vier jaar hebben de onverharde wegen in de wijken onze prioriteit. Uiteindelijk streven wij naar goede, veilige wegen waar wij allemaal met plezier op kunnen rijden.

Tijdens de persconferentie over deze renovatie lichtte Roy Martina, directeur R&O, kort de planning voor reparatie van de wegen van 2023 toe. Tussen 2023 en 2027 wordt er meer aandacht besteedt aan het duurzaam verharden en asfalteren van de onverharde wegen in de wijken. Hierbij worden vernieuwende technieken gehanteerd die tijdbesparend, goedkoper en goed zijn voor onze natuur. Ook wordt er rekening gehouden met o.a. afwatering en het aanleggen van trottoirs. De straten die in de eerste fase op de planning staan zijn in Antriol: Kaya Helena, Kaya Rita, Kaya Johana, Kaya Ramona, Kaya Imelda, Kaya Modesta, Kaya Rita, Kaya Dominga en een deel van Kaya Maria. In Tera Kòrá: Kaya Felipe Clarinda. In Republiek: Kaya Rubi. In hato: Kaya Haarlem en Kaya Den Haag. In Playa: Kaya Londres, Kaya Cypres, Kaya Slovenia en een deel van Kaya Hulanda. In Belnem: Kaya Luna, Kaya Solo, Kaya Strea en Kaya Venus.

