Partido Inovashon Nashonal (PIN) un biaha mas ta mustra ku Minster Silvania ta mal informá pueblo ku su postnan iresponsabel riba Facebook. Ayera e la koré anunsiá riba Facebook ku e la gana kaso kontra CMC, pa algun ratu despues kuminsá duna gobièrnu anterior fout ku ela pèrdé kaso!

For di aña 2019, esta na inisio di CMC ku gobièrnu a determiná e budget pa kuido di pashentnan pa CMC, gobièrnu a inkluí den e desihon instalashon un grupo di trabou pa monotoria gastunan di CMC. Ta p’esei e diferente ministernan a adaptá e sumanan aki por medio di dekreto ministerial. E último minister ku a adaptá e budget for di 2019 bin ariba ta minister Janga(MFK)! Kemen gobièrnu Pisas i minsternan di salu di MFK ta kompletamente responsabel pa e budgetnan.

Despues ku anteriormente Korte di Hustisia den e kaso ku spesialistanan den servisio di CMC a start kontra gobièrnu a pone bon kla ku hospital CMC ta di gobièrnu, kemen di pueblo, den e sentensia di 26 di juli 2023 Korte di hustisia bolbe trese klaridat i ta mustra ku tin elementonan di gastu, ku mester inkluí den e budget di CMC. Esakinan ta elementonan manera gastunan di transishon, gastu di akreditashon, sierto gastunan di material mediko i gastu di interes relatá ku e esifisio.

PIN a bin ta mustra pa hopi tempu ku gobièrnu mester atendé e gastunan aki via presupuesto di pais, sea direkto of via SVB. E sentensia di Korte aki, ta suprayá lokual nos a splika masha hopi biaha, ku por ehèmpel transishon no ta un gastu ku ta CMC komo instansia mester karga, sino nos komo komunidat. Al fin al kabo ta nos komo pueblo ta doño di CMC.

Basta ku mentira!

