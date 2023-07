Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Gobierno ta uni na e conscientisacion mundial riba

DIA MUNDIAL CONTRA TRAFICACION DI HENDE

ORANJESTAD – Dia 30 di juli, ta Dia Mundial Contra Traficacion di Hende cu a wordo proclama door di Nacionnan Uni. Aunke na Aruba tambe tin su propio fecha nacional pa conscientisa nos comunidad riba traficacion di hende, 18 di October, Aruba ta uni na e esfuersonan di mundo riba con pa combati e fenomeno aki. Aruba ta pasando den diferente reto social, economico, financiero y migratorio. Un aspecto hopi tristo y peligroso di e crisis migratorio, ta e fenomeno di traficacion y contrabanda di hende, mensenhandel/ mensensmokkel, manera ta ser bisa na Hulandes. Traficacion di Hende, miho conoci como sclavitud moderno, ta un delito contra derecho humano y ta responsabilidad di nos tur pa combati’e.

Despues di esfuersonan di conscientisacion y accion haci riba e topico aki, na luna di juni, Aruba a haya un evaluacion positivo di US State Department y a pone Aruba bek na e ranking Tier 2. Esaki pa Aruba ta di gran balor y sigur un empuhe pa sigui traha pa un miho Aruba y conscientisa nos comunidad riba e tema di Traficacion di Hende. Directora di Coördinatiecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (CMMA), señora Jeannette Richardson a duna tambe un splicacion amplio riba con Aruba a optene e ranking aki.

Un esfuerso cu a duna bon resultado ta e campaña di conscientisacion “Habri bo Wowo” cu e CMMA, a bin cu ne. E campaña a conscientisa comunidad riba e importancia di ta alerta pa cu casonan di traficacion di hende. “Ta importante pa ciudadanonan notifica autoridad den caso cu ta nota cu personanan ta wordo treci na un forma ilegal di otro pais, y ta wordo depriva di nan libertad y ta wordo vigila constantemente. Of tambe si nota cu tin auto ta drenta sali cada rato di un cas den cercania, entre otro. Actualmente esaki no ta un problema grandi na Aruba pero mester haci tur esfuerso pa evita pa e bira grandi, principalmente door di preveni. Aki ta unda CMMA tin un trabou grandi pa haci”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a remarca.

Minister di Husticia Rocco Tjon a indica cu Aruba a haci hopi inversion, a duna sosten y atencion na nos departamento of coordinatie punt, y a haci esfuersonan internacional tambe. Prome Minister durante su viahe na New York aña pasa, a reuni cu e Deputy Assistance Secretary for Caribbean Affairs di State Department sra. Barbara Feinstein, y a haci peticion pa haya asistencia riba e tereno aki especialmente pa Aruba no bay mas den Tier 3. Y nan a asisti nos tambe door di manda un hende cu ta compronde mas con e sistema ta aki na Aruba.

Prome Minister ta enfatisa cu trece hende ilegal Aruba no ta algo permisibel, noble of normal. Esaki ta contra ley, specialmente si ta trece hende y bay abusa di nan. “Gobierno ta haciendo tur esfuerso pa purba regula y percura cu tur hende tin un bon calidad di bida”.

Prome Minister ta haci un peticion na comunidad di Aruba, pa hunto keda alerta y pa ora cu cualkier ciudadano sinti cu tin un caso di traficacion di hende, meld na CMMA di biaha pa nan por actua debidamente. Por haci esaki riba medionan social, cmmaruba of por yama e hotline, 5923231 of na oficina na 5975223 of tambe via email info@cmmaruba.com.

“Ban uni na e conscientisacion mundial pa loke ta trata traficacion di hende. Hunto nos mester haci tur otro esfuerso pa semper traha pa sigui mehora y haci di nos pais un luga sigur pa un y tur. E compromiso di nos Gobierno ta pa sigui mehora y nos ta conta cu comunidad riba esaki tambe”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

