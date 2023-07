Het OM legt beslag op hotel in Zeeland in onderzoek naar valsheid in geschrifte

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van twee verdachten in de provincie Zeeland. Dit gebeurde in het kader van een financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden gestart is. Het gaat om enkele miljoenen.

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 27 juli beslag gelegd op onder meer een hotel, verschillende huizen, huurpenningen, bankrekeningen, aandelen en inkomsten uit de BV’s van de twee verdachten. Zij worden officieel verdacht van valsheid in geschrifte. Zo zouden zij hebben gelogen over de oorsprong van het geld bij investeringen die zij deden.

Het onderzoek ging lopen toen de twee mannen in 2018 in beeld kwamen vanwege een verdenking van witwassen. Na het verhoor van de twee verdachten op grond van deze verdenking twee jaar geleden, is een nieuw onderzoek gestart op de verdenking van valsheid in geschrifte. Op dit moment lopen er dus twee onderzoeken naar de verdachten.

