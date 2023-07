20-jarige man aangehouden op verdenking van 22 babbeltrucs, met name bejaarde slachtoffers

Een 20-jarige man uit Haarlem die ervan wordt verdacht 22, met name bejaarde slachtoffers voor in totaal bijna honderdduizend euro te hebben opgelicht, blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Hij werd aangehouden op vrijdag 21 juli.

De man wordt ervan verdacht dat hij, samen met anderen, in de periode van 6 januari 2023 tot en met 18 juli 2023 met babbeltrucs oudere mensen wijs maakte een medewerker van een bank te zijn, waarna zij hem -of zijn mededaders- pinpassen, pincodes, geld en juwelen meegaven. De slachtoffers dachten dat hun kostbaarheden in een kluis van een bank zou worden gelegd. De slachtoffers zijn tussen de 51 en 96 jaar oud. Zeventien van hen komen uit Noord-Holland, uit de plaatsen: Bentveld, Haarlem, Heemstede, IJmuiden, Medemblik, Nieuw-Vennep, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. De andere vijf slachtoffers komen uit Bennekom Hillegom, Leerbroek en Zwammerdam.

De zaak kwam aan het rollen nadat er verschillende aangiftes binnenkwamen van bankfraude. Uit de aangiftes bleek dat een groep criminelen er telkens eenzelfde werkwijze op na hield. De criminelen belden naar de slachtoffers en deden zich voor als bankmedewerker. De criminelen beschikten in veel gevallen over persoonlijke informatie van het slachtoffer, waaronder: rekeningnummers, verzekeringen, banksaldi of recent gedane banktransacties. Hierdoor wisten zij het vertrouwen van deze personen te winnen. De criminelen brachten gedurende het gesprek naar voren dat de slachtoffers op verschillende manieren slachtoffer waren geworden van fraude. De criminelen maakten vervolgens de afspraak dat er een koerier langs zou komen om de bankpassen op te halen. Gedurende het telefoongesprek wisten de criminelen de pincode al te ontfutselen.

De criminelen adviseerden de slachtoffers om ook contant geld en sieraden aan de bankmedewerker mee te geven. In andere gevallen namen de criminelen de laptop of tablet op afstand van de slachtoffers over. Via het programma Anydesk boekten de criminelen geld van de spaarrekening over naar de betaalrekening en verhoogden zij de daglimiet. De criminelen haalden de rekening vervolgens leeg door pinopnames te doen bij geldautomaten of cadeaubonnen te kopen bij diverse winkels.

