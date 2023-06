Man (36) aangehouden op verdenking van (inter)nationale drugshandel in Ede

Gevaar

De handel in verdovende middelen gaat gepaard met geweld, intimidatie en een vermenging van de boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft hoge prioriteit bij zowel politie als het Openbaar Ministerie. Krijgt u te maken met signalen van (drugs)criminaliteit in uw omgeving? Meld dit dan altijd bij de politie via 0900-8844. Volledig anoniem kan dit via 0800-7000.