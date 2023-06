Grote milieu- en transportcontrole in Gelderland in strijd tegen ondermijning

Wat zijn voorbeelden van milieucriminaliteit?

Bij milieudelicten gaat het om criminaliteit waarbij de milieuwet- en regelgeving wordt overtreden. Milieucriminaliteit wordt vaak gepleegd omdat personen en bedrijven geld willen verdienen (economisch delict). Bijvoorbeeld bedrijven die grof geld verdienen door fraude te plegen met de afvoer van afval of door het importeren van ‘fout hout’. De natuur, onze gezondheid en onze economie worden hierdoor ernstig aangetast. Het milieu en de samenleving betalen hier uiteindelijk de rekening voor. Milieudelicten zijn meestal strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Bij veel vormen van milieucriminaliteit, zoals met afval en vervuilde grond, wordt twee keer geld verdiend. Eerst omdat de ontdoener van het afval moet betalen aan de inzamelaar. En vervolgens doordat de inzamelaar het, vaak na weg mengen, als product verkoopt zonder de kosten te maken die nodig zijn om het afval op de juiste manier te verwerken. Daarmee is milieucriminaliteit ook een vorm van ondermijnende criminaliteit omdat mensen die zich wel aan de regels houden daar niet tegen kunnen concurreren.

De aantasting van ons leefmilieu is overal merkbaar. Milieucriminaliteit ondermijnt deze inspanningen en levert personen en bedrijven miljoenen illegale winst op. Milieucriminaliteit bedreigt de natuur, onze veiligheid en onze economie. De politie heeft een unieke onafhankelijke rol in de aanpak van milieucriminaliteit. Dankzij de opsporingservaring en door de lokale verbinding met de samenleving kan de politie zowel regionaal als nationaal het verschil maken. Op deze manier draagt de politie bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. In de bestrijding van milieucriminaliteit werkt de politie nauw samen met partners zoals Inlichtingen en Opsporingsdiensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, en de Nederlandse Arbeidsinspectie Nederland. Ook zoekt de politie vaak de samenwerking op met de handhavers van de Omgevingsdiensten, Waterschappen en Douane. Zoals ook gebeurde in de controle van afgelopen woensdag 21 juni.

Belangrijk slachtoffer van milieucriminaliteit is onze leefomgeving. Anders dan bij andere vormen van criminaliteit kan dit slachtoffer zelf natuurlijk geen aangifte of melding doen. Milieucriminaliteit is dan ook zogenaamde ‘haalcriminaliteit’. Dat betekent dat de milieuspecialisten van onze intelligence-organisatie en onze milieuagenten actief op zoek moeten naar deze vaak verborgen maar ernstige misdrijven.