15-jarige jongen aangehouden voor online bedreiging

Doodsbedreiging met (nep)vuurwapen

Online werd een filmpje gedeeld waarin een persoon een vuurwapen toont en doodsbedreigingen uit richting het 13-jarige slachtoffer. Het filmpje kwam onder ogen van een medewerker van een school in Laren, die de jongen uit het filmpje herkende en de politie inschakelde.

De politie is daarop bij de 15-jarige verdachte uit Bussum langsgegaan. De jongen bleek in het bezit van drie nepvuurwapens, die gelijkenissen vertoonden met echte wapens. De jongen is aangehouden voor bedreiging, en de wapens zijn in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat de verdachte een Halt-plus traject moet volgen. Dit is een Halt-straf voor zwaardere delicten.

Bedreigingen zijn strafbaar

Bedreiging kent veel vormen. Zo kun je bedreigd worden met zware mishandeling, met geweld tegen personen die je dierbaar zijn, of zelfs met de dood. Al deze vormen van bedreiging zijn in Nederland strafbaar. Ook het online versturen van een bedreiging in bijvoorbeeld chatberichten, e-mails of WhatsAppberichten is hetzelfde als iemand offline bedreigen en dus strafbaar!