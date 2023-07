Mantenshon di lei kontra kobamentu ilegal di greis ta prioridat di T&H

Handhaven illegaal afgraven van diabaas prioriteit T&H

Een van de zes belangrijkste zaken waar Toezicht & Handhaving zich op gaat richten, is het illegaal afgraven van diabaas. Om dit probleem aan te pakken, heeft de Directie Ruimte & Ontwikkeling samen met Toezicht & Handhaving een projectteam samengesteld. Dit team heeft als doel om een toekomstgerichte aanpak te ontwikkelen.

De eerste stap in dit proces was het aantrekken van een projectleider, afkomstig van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze projectleider werkt samen met het projectteam om het huidige beleid over diabaas te herzien en bij te werken. Dit zal leiden tot een geactualiseerd en vastgesteld beleid voor diabaas-gerelateerde kwesties. Daarna zal het handhavingsbeleid en het toetsingskader worden opgesteld.

Het beschermen van het landschap van Bonaire staat centraal in deze aanpak. Het beperken van illegale diabaas-afgravingen en het handhaven van aangepast beleid zijn van groot belang. Het afgraven van diabaas in agrarische gebieden en het opvullen van het land met puin en afval leidt namelijk tot verschillende problemen, waaronder vervuiling van de grond en wateroverlast bij hevige regenval. Daarom is een passende aanpak essentieel om deze problemen aan te pakken en het landschap te beschermen.