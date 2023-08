KOMUNIKADO DI PRENSA 360/2023.

4 ougùstùs 2023.

Ladronisia di outo, intento di atrako i tiramentu ku herido.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djabièrnè 4 di ougùstùs 2023 alrededor di 01.26’or, Sentral di Polis a risibí informashon di

un siudadano ku a indiká ku su partner a risibí un tiru for di arma di kandela den Groot

Kwartier i ku e tabata na kaminda pa C.M.C. kuné.

For di investigashon ku polis a realisá a sali na kla mas despues, ku algun hòmber lo a bai na

un snèk riba Comanchestraat, na unda nan a hòrta vehíkulo di e propietario ku tabata pará

einan i bai kuné.

Despues e sospechosonan a trata na atraká un pareha ku tabata moviendo den nan outo

den besindario, pero no a logra ya ku e último aki a logra di despistá e atrakadónan.

Seguidamente e pareha a persiguí e atrakadónan i den Groot Kwartier e tiponan aki a lòs

tirunan dirigí riba e vehíkulo di e pareha, ku e konsekuensia ku un tiru a alkansá e dama kookupante.

Durante ku e atrakadónan tabata ser persiguí dor di e pareha, nan a bin aksidentá ku e

vehíkulo hortá den un labadó riba Kaya Wladimir “Coco” Balentien, di manera ku nan no

por a kontinuá ku nan huída.

Na e sitio den Groot Kwartier polis a konfiská e outo ku e atrakadónan a hòrta i mas

despues tambe esun di e pareha ku a risibí varios perforashon.

Na C.M.C. e dama víktima ku entre tantu a yega ku su partner, a risibí asistensia médiko

avansá.

E kaso ta den investigashon i un súplika na kualke siudadano ku por a nota algu di e suseso

aki, pa tuma kontakto ku polis na 917 òf e liña anónimo 108.

