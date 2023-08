APC INFORMEERT RAAD VAN KINDEREN OVER OVERGENOMEN IDEEËN EN ADVIEZEN

Een delegatie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) heeft recentelijk een

presentatie gehouden aan leerlingen van groep 8 op Skol Chema Maduro / Angela Jessurun te

Montaña Abou. Het APC-team bestond uit Stacey René, Janice Martina, Arline Isidora-Tholel

en Sherlon Martina. Tijdens de presentatie werden de leerlingen geïnformeerd over de

ideeën en adviezen die het APC van hen zal overnemen tijdens een te organiseren

pensioenweek.

Uit eerdere ontmoetingen met leerlingen van deze school in het kader van het Raad van

Kinderen project hebben kinderen die toen in groep 7 waren, over zijn gegaan naar groep 8 en

volgend jaar op de middelbare school zitten, APC geadviseerd om een Pensioenweek te

organiseren ter bevordering van bewustwording over het onderwerp pensioenen. Deze

bewustwording is volgens hen belangrijk voor de gehele bevolking van Curaçao en al beginnend

bij de jeugd. Als vervolg op het voorgenoemde, hebben de leerlingen uit dit leerjaar adviezen

gegeven over hoe deze pensioenweek georganiseerd kan worden, in welke maand dit zou

moeten plaatsvinden, wat een leuke naam is voor deze pensioenweek en welke activiteiten er

dan zouden moeten plaatsvinden. Deze adviezen heeft APC ter harte genomen. Daarom heeft

het APC op haar beurt de leerlingen geïnformeerd over welke van hun voorgestelde ideeën en

adviezen geïmplementeerd zullen worden.

Zoals vorige bijeenkomsten van APC met de Raad van Kinderen, vond ook deze laatste

ontmoeting plaats onder leiding van de vertegenwoordiger van de Missing Chapter Foundation

(MCF), Tamara Salsbach. De leerlingen waren dolblij te horen welke ideeën het pensioenfonds

zal overnemen. Het APC-team is ook zeer te spreken over het enorme enthousiasme van de

leerlingen met betrekking tot dit project en zal verder invulling geven aan de pensioenweek

met hulp van leerlingen die komend schooljaar in groep 8 zitten van de Skol Chema Maduro /

Angela Jessurun alsook met kinderen uit deze groep in komende schooljaren. APC wenst de

leerlingen al het beste toe met de nieuwe fase in het voortgezet en dankt hun enorm voor hun

mooie inzet en waardevolle adviezen.

