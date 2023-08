KOMUNIKADO DI PRENSA 365/2023.

7 ougùstùs 2023.

Detenshon relashoná ku ladronisia di outo.

Djaluna marduga 7 di ougùstùs 2023, alrededor di 00.20 or sentral di polis a risibí un

yamada di un persona den área di Dr. Evertszweg, kende a señalá su vehíkulo kual tabata

pèrdí for maart 2019, tabata stashoná dilanti di un kas den besindario.

For di investigashon ku polis a hasi na e sitio a bin resultá ku e vehíkulo enkuestion ta

kuadra ku e vehikulo pèrdí for di mart 2019.

Na e sitio polis a detené e sospechoso, G.J.P.S. di 25 aña nase na Venezuela, enkonekshon

ku ladronisia di outo i a konfiská e vehíkulo.

A presenta e sospechoso dilanti un fiskal ouksiliar ku a ordena su enkarselamentu

pendiente di mas investigashon.

