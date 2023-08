Insidente ku morto: Homber ta kai foi trapi dal kabes fayese

KOMUNIKADO DI PRENSA 373/2023.

12 ougùstùs 2023.

Insidente ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 12 di ougùstùs 2023 alrededor di 10.50’or, Sentral di Polis a risibí informashon ku

un persona a kai for di un trapi na un kas situá den kaya Jeje.

Na yegada di polis nan a topa ku un hòmber drumi abou.

For di investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio a resultá ku e hòmber tabata hasi

un trabou na e kas.

Durante di esaki e hòmber aki mester a kai for di un trapi riba su kabes.

Ambulans ku a presentá na e sitio a konstatá ku e hòmber no ta duna señal di bida.

Alrededor di 11.45’or dòkter di polis a konstatá morto di e hòmber, Raishel Narciso Valks

nase na Kòrsou, dia 29 di òktober di 1971.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket