Ombudsman brengt beleefdheidsbezoek aan het Hof

WILLEMSTAD – Recentelijk heeft de Ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion,

een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie,

mr. Mauritsz de Kort. Het bezoek stond in het teken van de verdere versterking van de

samenwerking tussen het Bureau van de Ombudsman en het Gemeenschappelijk Hof van

Justitie. Tevens werden ideeën uitgewisseld over stagemogelijkheden die in de toekomst het

functioneren van beide organisaties positief zullen beïnvloeden.

