 Afpakteam Aruba den cooperacion estrecho cu Polis y Ministerio Publico a tene dos huiszoeking en conexion cu un investigacion di labamento di placa.

Placa for di e fondo aki ta wordo usa pa bringa criminalidad.

Afpakteam ta consisti di Ministerio Publico, Polis, Adouane, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee (KMar), Kustwacht Steunpunt Aruba, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) y RST y ta traha na bringa criminalidad financiero economico.

Por acerca Afpakteam cu señalnan di labamento di placa via mail: afpakteam@kparuba.com of via tiplijn: 11141.