Brand na explosie in restaurant Bijlmerplein

Politieagenten bevinden zich rond 02.40 uur in het bureau aan de Flierbosdreef als zij een zeer harde knal horen. De agenten gaan direct naar buiten en krijgen kort daarna het bericht van het Operationeel Centrum dat er een brand zou zijn in een pand aan het Bijlmerplein. Als de politie arriveert, ziet zij dat in het restaurant brand is en dat het vuur zich aan het verspreiden is. Hierdoor treedt de sproei installatie in werking waardoor het meeste vuur gedoofd is. Niet veel later is de brandweer ter plaatse die de brand snel onder controle heeft.