Voertuigen en drugs uit loods in Nieuw-Loosdrecht in beslag genomen

De politie besloot het pand te bezoeken na een melding over een gestolen voertuig in de loods. Bij de inval op 3 mei 2023 werden een gestolen motorscooter en een elektrische fiets aangetroffen. Daarnaast troffen agenten een nog onbekende hoeveelheid verdovende middelen aan. De voertuigen en drugs zijn in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.

Help mee met politieonderzoek

Het onderzoek van de politie gaat door. Help mee. Heeft u iets gezien of gehoord dat kan bijdragen aan dit onderzoek, meld het. Dat kan door hieronder het tipformulier in te vullen, door te bellen met 0900 8844 of door anoniem melding te doen. Alvast bedankt!