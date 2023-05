Zware mishandeling na verkeerssituatie; politie zoekt getuigen

Omstreeks 16.25 uur reedt het slachtoffer samen met zijn vrouw in hun auto in Limmen. Bij de splitsing op de Zuideinderweg wilde de man links afslaan toen hij een fietser over het fietspad zag rijden. De man schatte een grote afstand tussen hen in en sloeg linksaf. Niet veel later reedt het slachtoffer een groepje fietsers tegemoet. Gezien de smalle weg bleef hij een tijdje achter de groep aanrijden. Tijdens de daaropvolgende inhaalmanoeuvre hoorde de man een dreun tegen het achterraam. Vermoedelijk is de fietser, die hij eerder bij de splitsing zag fietsen, tijdens de inhaalmanoeuvre tegen zijn auto gebotst. De man zette zijn auto na het inhalen stil op de weg. De fietser kwam naast de auto staan en begon de man uit te schelden. De fietser leek niet gewond en om de verdere confrontatie te vermijden reedt de man weg.

Toen het slachtoffer niet veel later op de Schoollaan in Limmen geparkeerd stond zag hij de fietser wederom op hem afkomen. De man ging weer de confrontatie aan waarna hij het slachtoffer een harde klap in het gezicht gaf. Hierdoor viel hij op de grond en raakte buiten bewustzijn. Vervolgens stapte de man op zijn fiets en reed weg in de richting van de Schoolweg. Het 72-jarige slachtoffer liet hij met ernstig letsel aan het gezicht achter. Later in het ziekenhuis bleek de man onder andere een gebroken neus, een hersenschudding en meerdere kneuzingen in het gezicht heeft opgelopen. Naar omstandigheden maakt de man het goed. Hij heeft echter nog veel pijn en staat onder controle bij het ziekenhuis.

Getuigenoproep

In het kader van het onderzoek en gezien het letsel van het slachtoffer komt de politie graag nog in contact met mensen die het incident hebben zien gebeuren maar nog niet met de politie hebben gesproken. Weet u wie de man zo ernstig heeft mishandeld? Meld u a.u.b. bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. De politie komt uiteraard ook graag in contact met de bewuste fietser. Bent u bij dit incident betrokken geweest? Meld u z.s.m. bij de politie in Alkmaar.