Straatroof Paul Krugerlaan; getuigen gezocht

Rond 11.30 uur liep de man op de Paul Krugerlaan toen hij ter hoogte van de Herman Costerstraat plotseling door twee onbekende mannen tegen de grond werd gewerkt. De verdachten beroofden hem van enkele sieraden en renden vervolgens richting de Engelenburgstraat. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De man heeft aangifte gedaan van beroving.

Signalement verdachten

Het gaat om twee licht getinte mannen van rond de dertig jaar.

Een van de twee droeg een zwarte jas, donkergroene trui met capuchon en een muts die zijn gezicht bedekte. Deze verdachte is circa 1.70 meter lang.

Van de andere verdachte is helaas geen duidelijker signalement bekend.

Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over deze straatroof op Koningsdag. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.