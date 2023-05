Man aangehouden na conflict in Castricum

Het slachtoffer liep letsel op door toedoen van een scherp voorwerp en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De politie stelt een onderzoek in naar wat er precies is voorgevallen. De aangehouden man is een 26-jarige man uit Castricum. Die werd in een woning in de omgeving aangehouden.

Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.