Notisia di polis di djabièrnè 14 di aprel te ku djaluna 17 di aprel 2023/Politieberichten van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 2023

Notisia di polis di djabièrnè 14 di aprel te ku djaluna 17 di aprel 2023

Aksidente entre outo i bròmer

Riba djadumingu 16 di aprel alrededor di 6.30 or di atardi, un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá den Amboina. Shofùr di un outo a lora sin duna preferensia na un bròmer pa kual motibu e bròmer a bai dal den e outo. A transportá shofùr di e bròmer ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko. Na e sitio a hasi un tèst di supla ku shofùr di e outo. A konsekuensia di e resultado, a detené pa manehá bou di influensia.

Insidente ku fli

Den oranan di atardi riba djadumingu 16 di aprel un insidente ku un fli a tuma lugá durante un kompetensia di fli. Pa motibunan deskonosí un fli grandi a resultá riba un mucha. E mucha tabata na tinu despues di esaki i a transport’é ku ambulans pa hòspital pa tratamentu médiko.

Hopi but repartí pa manehá sin seguro bálido

Den oranan di atardi riba djasabra 15 di aprel, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Nikiboko Sùit en konekshon ku seguridat di tráfiko. Durante di e kòntròl aki, a kontrolá un total di 68 vehíkulo. A duna un total di 30 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa lo siguiente:

17x pa manehá sin seguro bálido

6x pa manehá sin reibeweis bálido

1x pa manehá sin hèlm bistí

6x pa manehá sin faha di seguridat bistí

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april 2023

Aanrijding tussen auto en brommer

Op zondag 16 april vond omstreeks 18.30 uur een aanrijding tussen een auto en een brommer plaats in Amboina. De bestuurder van de auto nam een afslag en verleende hierbij geen voorrang aan de brommer waardoor de brommer tegen de auto botste. De bestuurder van de brommer werd met de ambulance naar he ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto werd onderworpen aan een blaastest. Als gevolg hiervan werd zij aangehouden voor het rijden onder invloed.

Ongeval met vlieger

In de middaguren op zondag 16 april vond een ongeval met een vlieger plaats tijdens een vliegerwedstrijd. Om nog onbekende oorzaak viel een grote vlieger op een kind. Het kind was hierna aanspreekbaar en is me de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Veel bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder geldige verzekering

In de middaguren op zaterdag 15 april, werd aan de Kaya Nikiboko Zuid een geplande verkeerscontrole gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controle werden in totaal 68 voertuigen gecontroleerd. Er werden 30 bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor het volgende:

17x voor het rijden zonder geldige verzekering

6x voor rijden zonder geldig rijbewijs

1x voor het rijden zonder helm

6x voor het rijden zonder autogordel

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.