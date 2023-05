Getuigen gezocht explosie Taandersstraat

Foto: stockfoto politie

Na de explosie ontstond korte tijd brand. Gelukkig raakte niemand gewond door de explosie. De politie startte een onderzoek en heeft sporen veilig gesteld.

Camerabeelden, getuigen en informatie gezocht

Voor het onderzoek zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond de genoemde tijdstippen iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie.

Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn of om nieuwe aanslagen te voorkomen, deel dit alstublieft met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 661 77 34.