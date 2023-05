Desaroyo di protesta kontra partispashon di e hungadó T. Dirks den e wega Hubentut Fontuna kontra di Atletiko Saliña.

Nos diskulpa ku e por ta un tiki largu.

Direktiva di H. Fortuna a entregá un protesta kontra partisipashon di e hungadó T. Dirks na e wega Atletiko Saliña kontra Hubentut Fortuna riba e fecha 11 di desember 2022. Base di e protesta ta ku e hungadó en kuestion no tin un asina yamá “International Transfer” pa por hunga futbòl na Kòrsou. Direktiva di FFK a respondé na Hubentut Fortuna bisando ku nos a paga lat.

H.Fortuna a pidi FFK pa manda e kaso Komishon di Arbitrahe. FFK a bai de akuerdo i a presentá e kaso na Komishon di Arbitrahe. Komishon di Arbitrahe a pidi FFK pa krea un espasio pa Hubentut Fortuna por paga i asina e kaso por keda tratá. Esaki no tabatin mester ya ku H. Fortuna un dia despues di entregá protesta den oranan di mainta a paga kaba. E veredikto di Komishon di Arbirtahe aki ta kai pareu ku loke ta pasa den Korte Supremo, kaminda ta duna oportunidat pa paga promé ku kaso tuma lugá. Esaki ta den mesun liña ku artikulo 24 insiso 7 di nos Reglanan Domestiko, ku ta duna oportunidat pa paga e kaso promé ku kaso wòrdu trata. Direktivanan anterior tabata yama pa bin paga promé ku kaso wòrdu trata. Den e kaso aki e la bai otro.

FFK enbes di sigui e lokual Komishon di Arbitrahe a pidi, a bai organisá final di Segunda Divishon. H. Fortuna promé ku e wega di final kuminsá a pidi FFK e prueba ku e hungadó en kuestion tin un International Transfer Certificate, (ITC). Direktiva di FFK no a kontestá e karta aki. Ku e prueba aki futbòl lo a kuminsá masha dia. Banda di esaki nos a komprondé ku presidente di FFK a risibí diferente konseho pa no hunga final sin trata e kaso di Hubentut Fortuna.

Foruna na momento di a konstatá ku FFK no a sigui e petishon di Komishon di Arbitrahe, a aserká FFK dia 17 di desèmber 2022 ku un petishon pa ban bèk serka Komishon di Arbitrahe. H.Fortuna den e kaso aki a kumpli ku e pago. Komo ku nos no a tende nada nos a bolbe manda un rekordatorio dia 19 desèmber 2022 pa FFK. FFK a laga nos komprondé ku ta serka Komishon di Apelashon nos mester bai. H. Fortuna den e kuardro aki a bai buska sósten pa analisá nos reglanan i buska mas informashon.

Na aña 2010 FIFA a pidi FFK pa alineá e satuto di FFK na esun di FIFA. Despues di esaki FFK lo mester a alineá FFK su Reglanan Domestiko na esun di FIFA, lokual nunka a sosodé. FFK tin 13 aña ta tuma desishonnan salí for di Reglanan Domestiko ku no ta alineá na FFK su Statuto. Esaki pa nos no ta korekto ya ku Statuto ta di un nivel mas haltu ku Reglanan Domestiko.

Pa ku nos kaso spesífiko tin e siguiente desaroyo. Artikluo 62 insiso 3 di FFK su Statuto ta bisa ku Komishon di Apelashon por atendé kasonan ku bini for di Komishon Disiplinario. Artikulo 27 insiso 3a di Reglanan Domestiko di FFK tambe ta bisa meskos. Na artikulo 27 insiso 3b tin un pasashi ku ta bisa ku Komishon di Apelashon por atendé tur kaso ku direktiva dun’é. Esaki ta empugna ku Statuto pasobra esaki ta krea e posibildat ku Komishon di Apelashon por atendé un kaso ku no ta bini di Komishon Disiplinario òf por kambia un desishon ku a bini for di e.o. Komishon di Arbitrahe. E kos aki atraves di tempu a pone algun hurista rabia i bandoná futbòl ora nan desishon a keda kambia. H. Fortuna a haña diferente rekomendashon pa aserká FFK ku petishon pa saka e pasashi aki for di FFK su Reglanan Domestiko.

Na momento ku H. Fortuna a risibí informashon enkuanto kontradikshon manera deskribí ariba, nos organisashon a bolbe aserká FFK ku un petishon pa intervenshon di Komishon di Arbitrahe. Den e kuadro aki nos a bolbe kumpli ku e pago. Alabes den e kuadro aki nos a splika FFK e kaso spesífiko di kontradikshon ku nos a topa i ku Komishon di Apelashon no por atendé nos kaso, pasobra e kaso aki no ta bini for di Komishon Disiplinario. FFK a keda insistí ku ta Komishon Apelashon H. Fortuna mester bai. Nos a haña un imprenshon ku FFK ta hasi lo máksimo pa e kaso no wòrdu tratá. Ta manera kier skonde algu. E kos aki no ta korekto.

FFK a forsa nos pa bai Komishon di Apelashon dor di pone un sita ku Komishon di Apelashon pa dia 18 di mart 2023. Hubentut Fortuna a bai e sita manera sa bisa na Hulandes “Naar eer en geweten”. FFK na kuminsamentu di e sita a trese dilanti ku FFK ta pidi Komishon di Apelashon un konseho den e kaso aki. H. Fortuna na su turno a trese e punto di kontradikshon dilanti i ku Komishon di Apelashon no por atendé e kaso aki, sin ku e kaso a bai promé dilanti di Komishon Disiplinario. Basá riba esaki Hubentut Fortuna a pidi Komishon di Apelashon pa deklará FFK no atmisibel (“niet ontvankelijk”).

Remarkabel pa nos ta ku kaso di Jong Holland, ku tampoko tabata di akuerdo pa bai Komishon di Apelashon ku nan kaso si a haña oportunidat pa bai Komishon di Arbitrahe. Banda di esaki ta bon pa menshoná tambe ku H.Fortuna a pidi FFK na dos okashon pa papia, sin nunka a haña kontesta. FFK durante hinter e trayekto aki a demonstrá un tendensia di no kontestá karta.

Hubentut Fortuna despues di kasi dos luna warda, a risibí un dokumento serka Komishon di Apelashon. E dokumento aki a ser yama un “bindend advies”, algu ku den e sita di 18 di mart 2023 na ningun momento no a bini dilanti. H. Fortuna a tuma nota ku Komishon di Apelashon no opstante nos puntonan tresé dilanti a usa basikamente entre otro e mesun pasashi di art 27 insiso 3b pa no duna nos rason..Banda di esaki e “bindend advies” no ta algu ku ta pará den FFK su Statuto. Hubentut Fortuna den e kaso aki a bolbe pidi FFK, i paga, pa FFK presentá e kaso aki na Komishon di Arbitrahe.

Nos Statuto ta duna un bista basta kla ki responsabilidat kada organo tin. Pa ku esaki e Statuto ta separá medida disiplinario for di konflikto. Artikulo 63 di Statuto ta menshoná diferente medida disiplinario. Pèrdida di punto ora un ekipo usa un hungadó ilegal, ta ser konsiderá un medida disiplinario. Artikulonan 61 i 62 ta atendé ku medida disiplinario di kual 62 tin e palabra final. Artikulo 64 ta atendé ku konflikto. Esaki ta kai pareu ku Artikulo 1 insiso 1 di FFK su Reglanan Domestiko. Akinan no tin kontradiskhon. Nos kaso ta un di konflikto pa ku interpretashon di regla. No tin otro kaminda segun FFK su Statuto pa atendé e kaso en kuestion ku no ta den Komishon di Arbitrahe.

Nos ta kere ku futbòl tin hopi kos pa regla promé ku kuminsá hunga bala atrobe. Hubentut Fortuna ta proponé pa regla esakinan promé ku tur kos. Asina ki nos tin mas chèns pa futbòl por kuminsá i kaba sin protesta. Tin kontradikshon riba diferente área. Tin kontradikshon entre Statuto i Reglanan Domestiko. Tin kontradikshon den Reglanan Domestiko mes i tin kontradiskshon den verediktonan di e mesun Komishon bou di mesun sirkunstansha, etsa ku un bia ta bisa “a” i un otro un biaha ta bisa “b”. Nos lo bini bèk riba entro otro esaki.

Atentamente,

Direktiva di Hubentut Fortuna

———————————————-