NIEUWE OPSTELLING BONAIRE VS. NEDERLAND

Een kentering wordt zichtbaar. Dit blijkt uit de Motie van de Eilandsraad van 2 mei 2023. Het is een negatieve motie. Bonaire spreekt uit wat zij NIET wil. Bonaire wil niet dat de huidige staatkundige constellatie wordt gewijzigd zonder haar voorafgaande (politieke) instemming. Dat is de eerste stap. Wat Bonaire dan WEL wil, is nog onduidelijk.

Wij hebben wel een suggestie. Toewerken naar een federale verhouding met Nederland. Wij verwijzen naar het boekje: ‘In Synergia Unanimus’. De Engelse tekst vindt men hier: https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus/ De Papiamentse vertaling hier: https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus-pap/

Met vraagstukken van Staatkundige Structuur is het altijd zo geweest, dat diegenen die iets nieuws voorstellen, eerst te horen krijgen dat het niet mogelijk is en dat het nooit zal gebeuren. Maar ja, meestal gebeurt het dan zo’n 5 tot 10 jaar later toch.

Bonaire moet assertiever worden. Duidelijk aangeven wat zij WEL wil. Maar dan moet men daar eerst goed over nadenken. Dat is precies het doel van het boekje ‘In Synergia Unanimus’. Om mensen aan het nadenken te zetten. De invloed van Nederland is veel te groot geworden. Er is geen balans meer. Politiek bezien, maar ook economisch.

Het is tijd voor een kentering. En die is al begonnen.

Bonaire, 26 mei 2023,

Namens stichting GMS,

Michiel Bijkerk

POSISHON NOBO DI BONEIRU PA KU HULANDA

Un kambio ta manifestando. E Moshon di Konseho Insular di dia 2 di mei 2023 ta prueba di esei. E ta un moshon negativo. Boneiru a ekspresá kiko e NO kier. Boneiru NO kier ku e konstelashon estatal aktual lo wòrdu kambiá sin su previo aprobashon (polítiko). Esei ta e promé paso. Kiko Boneiru SÍ kier, no ta kla ainda.

Wèl, nos tin un sugerensia. Kuminsá kana e kaminda pa yega na un relashon federal ku Hulanda. Nos te referí na e buki: ‘In Synergia Unanimus’. Bo por haña e teksto na Ingles aki: https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus/ Y e tradukshon na Papiamentu aki: https://www.arcocarib.com/ebooks/in-synergia-unanimus-pap/

Ora ta toka e asuntu di Struktura Estatal, semper ta asina ku esnan ku ta proponé algu nobo, ta haña komo komentario ku e no ta posibel y lo no sosodé nunka. Pero ya, despues di un 5 te 10 aña n’ei, e ta sosodé tòg.

Boneiru mester bira mas asertivo. Bisa klaramente kiko bo SÍ kier. Pero e ora ei, nos mester pensa profundamente over di esei promé. Y ta netamente esei ta e meta di e buki ‘In Synergia Unanimus’. Pone hende pensa profundamente. E influensia di Hulanda a bira muchu pisá. No tin balansa mas. Ni polítikamente, ni ekonómikamente.

A yega tempu pa un kambio. Anto e kambio ei a kuminsá kaba.

Boneiru, 26 di mei 2023,

Na nòmber di fundashon GMS,

Michiel Bijkerk