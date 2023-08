KOMUNIKADO DI PRENSA 374/2023.

13 ougùstùs 2023.

Kontròl riba stashonamentu na sitionan no permití.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Entrante djaluna 14 di ougùstùs 2023, polis ta bai kuminsa ku kontròl dirigí kontra

shofùrnan ku ta stashoná nan vehíkulonan na sitionan no permití.

Na varios okashon ta tumando nota ku mas i mas shofùrnan di vehíkulonan motorisá ta

parker nan vehíkulo na sitionan no permití.

E akshonnan aki lo inisiá djaluna awor den Punda i spesifikamente den Kuiperstraat,

Gomezplein i besindario.

E akshonanan aki lo enserá ku na momentu ku polis topa ku un vehíkulo stashoná na un

sitio no permití, lo klèm esaki òf laga kran kita e vehíkulo riba gastu di e shofùr/doño

Shofùr/doño di vehíkulonan ku wòrdu di klèm of kita dor di kran mester pasa na warda di

polis Punda despues di risibí un multa lo kita e klèm òf duna e vehíkulo bèk.

Polis ta supliká tur outomobilista pa sigui reglanan di tráfiko debídamente i asina evitá e

konsekuensianan ariba menshoná.

E kontròlnan aki lo kontinuá.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket