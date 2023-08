Ehersisio di ehérsito na Boneiru for di 22 te ku 29 di ougùstùs 2023

08/11/2023

Den kuadro di mantenshon di su disponibilidat operashonal, e di 43 kompania di ehérsito stashoná na Kòrsou ta tene un ehersisio na Boneiru.

Den kuadro di mantenshon di su disponibilidat operashonal, e di 43 kompania di ehérsito stashoná na Kòrsou ta tene un ehersisio na Boneiru for di dia 22 te ku dia 29 di ougùstùs 2023. Esaki ta pa sera konosí ku Boneiru i kolaborá ku outoridatnan lokal i servisionan di ousilio. Esaki ta di gran importansia pa un partisipashon eksitoso den region. Banda di desplegá aktividatnan militar e unidat ta hasi vários trabou na benefisio di nos komunidat lokal. Por mira esaki por ehèmpel na nan enbolbimentu ku proyektonan di karidat.

Ta usa e infrastruktura i e tereno di e asosiashon di ‘scouting’ di Rincon komo sitio pa kamper i komo base operashonal. Banda di esaki e unidat ta hasi ehersisio na sitionan konosí, kaminda ta hasi uso di eksperensianan for di ehersisionan anterior pa laga e ehersisio kana mas efisiente posibel.

Tambe e komandante di e unidat, kapitan Hans van de Heuvel i e planifikadó di e kuartel general, mayor Arthur Duursma, ta hasi un bishita di kortesia serka gezaghèber interino Nolly Oleana, komo muestra di nan kompromiso ku outoridatnan lokal i pa suprayá importansia di esaki.

Oefening landmacht op Bonaire van 22 tot en met 29 augustus 2023

11 augustus 2023

In het kader van het handhaven van de operationele gereedheid houdt de 43ste landmacht compagnie geplaatst op Curacao een oefening op Bonaire van 22 t/m 29 augustus 2023.

In het kader van het handhaven van de operationele gereedheid houdt de 43ste landmacht compagnie geplaatst op Curacao een oefening op Bonaire van 22 t/m 29 augustus 2023. Dit om kennis te maken met de omgeving op Bonaire en samen te werken met de lokale autoriteiten en hulpdiensten. Dit is van groot belang voor een succesvolle inzet in de regio. De eenheid zet zich, naast het beoefenen van militaire activiteiten, in voor de lokale gemeenschap. Dit zie je bijvoorbeeld aan de betrokkenheid bij de goede doelenprojecten.

De infrastructuur en het terrein van de scoutingvereniging Rincon wordt gebruikt als bivaklocatie en uitvalsbasis. Daarnaast traint de eenheid op bekende locaties waarbij de ervaringen uit voorgaande oefeningen worden meegenomen om de oefening zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Tevens is er een beleefdheidsbezoek van de commandant van de eenheid, kapitein Hans v/d Heuvel, en de planner van het hoofdkwartier, majoor Arthur Duursma, aan waarnemend gezaghebber Nolly Oleana als blijk van betrokkenheid bij lokale autoriteiten en om het belang ervan te onderstrepen.

