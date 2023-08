Notisia di polis di djabièrnè 11 di ougùstùs te ku djaluna 14 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van vrijdag 11 augustus tot en met maandag 14 augustus 2023

Notisia di polis di djabièrnè 11 di ougùstùs te ku djaluna 14 di ougùstùs 2023

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 13 di ougùstùs, alrededor di 6 or di atardi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Grandi. Pa motibu te ainda deskonosí, e shofùr di e skuter a kai i a resultá heridá. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Outo ta dal den kurá

Riba djasabra 12 di ougùstùs, alrededor di 10 or di mainta, meldkamer sentral a haña notifikashon ku un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Súit. Shofùr di e outo a primi gasolin en bes di primi brek. Pa e motibu aki el a pèrdè kòntròl i bai dal den un bòrchi di tráfiko i despues den un kurá di un negoshi situá na altura di e rotònde ‘Soeurnan di Rozendaal’ na Playa. Ambulans a transportá tantu e shofùr i un okupante di e outo pa hòspital pa tratamentu médiko.

Dos aksidente riba Kaya Nikiboko Sùit

Riba djabièrnè 11 di ougùstùs, alrededor di 10 or di anochi, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Súit. Pa motibu ainda deskonosí, un pikòp i un mini-bùs a dal frontal den otro. Ambulans a transportá shofùr di ámbos vehíkulo pa hòspital pa tratamentu médiko. Daño material na ámbos vehíkulo ta konsiderabel.

Na momentu ku tabata atendé ku e aksidente aki, un otro vehíkulo a kore kai ku su wil na banda drechi den un buraku hundu, banda di kaminda riba Kaya Nikiboko Súit. Pa e motibu aki e outo a keda pegá. Na momentu ku agentenan a aserk’é, a sinti mesora holó di alkohòl. Ademas e tabata papia ku lenga pisá. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené. A detené e hòmber di inisial L.V.J. di 41 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. A bai ku e outo warda di polis i a konfiská su reibeweis

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djaluna 14 di ougùstùs, a detené un hòmber di inisial B.M.L. di 35 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. A para e sospechoso na momentu ku e tabata manehá un skuter den direkshon prohibí. Durante un kòntròl, por a konstatá ku e sospechoso tabata bou di influensia di alkohòl. En konekshon ku resultado di un tèst di supla ku a hasi kuné, a detené.

Den oranan di mardugá riba djaluna 14 di ougùstùs, a detené tambe un un hòmber di inisial L.B.S. di 31 aña di edat pa manehá bou di influensia. A para e sospechoso pa un kòntròl na momentu ku e tabata manehá den direkshon prohibí riba Kaya Aruba. En konekshon ku resultado di un tèst di supla ku a hasi kuné, a detené.

Riba djasabra 12 di ougùstùs, a detené un dama di inisial Y.B. di 41 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl i pa no duna oido na òrdu di polis. A para e sospechoso na momentu ku e tabata mustra komportashon di manehá imprudente. A duna òrdu diferente biaha pa hasi un tèst di supla pero e no tabata ke koperá ku esaki i a kuminsá komportá di forma agresivo kontra e agentenan polisial.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 11 augustus tot en met maandag 14 augustus 2023

Aanrijding met scooter

Omstreeks 18:00 uur op zondag 13 augustus, vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Grandi. Om nog onbekende reden, viel de bestuurder van de scooter en raakte gewond. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Auto rijdt tegen hek aan

Op zaterdag 12 augustus, omstreeks 10:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de auto gaf gas in plaats van remmen. Hierdoor verloor zij de macht over het stuur en reed tegen een verkeersbord en daarna tegen een hek van een bedrijf ter hoogte van de rotonde ‘Soeurnan di Rozendaal’ in Playa. De bestuurder en de inzittende van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Twee aanrijdingen op de Kaya Nikiboko Zuid

Op vrijdag 11 augustus, rond 22:00 uur, vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Om nog onbekende reden, botsten een pick-up en een minibus frontaal tegen elkaar. De bestuurders van beide voertuigen werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Er was veel materiële schade aan beide voertuigen.

Op het moment dat ze bezig waren met deze aanrijding, reed een andere voertuig in een diepe gat op de Kaya Nikiboko Zuid. De auto bleef hierdoor vast. Op het moment dat de politie hem benaderde, herkenden ze meteen een alcoholgeur. Bovendien sprak hij ook met dubbele tong. Hierdoor werd een blaastest uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat, werd hij aangehouden. De 41-jarige man met initialen L.V.J. werd aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De auto werd naar het politiebureau gebracht en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op maandag 14 augustus werd een 35-jarige man met initialen B.M.L. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte werd gestopt toen hij op een scooter in verboden richting reed. Tijdens de controle die werd uitgevoerd kon waargenomen worden dat de verdachte onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd uitgevoerd, werd hij aangehouden.

Op maandagnacht 14 augustus werd nog een 31-jarige man met initialen L.B.S. aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed in verboden richting op de Kaya Aruba toen hij werd gestopt voor controle. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, werd hij aangehouden.

Op zaterdag 12 augustus, rond 02:30 uur werd een 41-jarige vrouw met initialen Y.B. aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol en voor het niet voldoen aan vorderingen van de politie. De verdachte werd gestopt toen zij roekeloos rijgedrag vertoonde. Zij werd meerdere malen gevorderd om een blaastest te doen maar werkte hier niet aan mee en toonde agressief gedrag tegenover de agenten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

