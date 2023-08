OM eist 14 tot 36 maanden gevangenisstraf tegen 4 verdachten van oplichting van kwetsbare ouderen

Vier vrouwen uit Harderwijk in leeftijd variërend van 28 tot 70 jaar, hoorden vandaag in de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tegen zich eisen. De vier gingen gezamenlijk op strooptocht waarbij zij bewust op zoek waren naar kwetsbare ouderen die zij met verschillende smoezen misleidden en beroofden.

Verdachten deden zich voor als zorgmedewerkers, vriendelijke nieuwe buren of voorbijgangers met zogenaamde interesse in de mooie tuin. Afhankelijk van hun individuele rol en het aantal feiten waar zij bij betrokken waren eiste het OM 14 maanden tegen de 28 jarige, 28 maanden tegen de 70-jarige, 30 maanden tegen de 37-jarige en 36 maanden tegen de 47-jarige verdachte.

“Hondsbrutaal om op zo’n manier misbruik te maken van oudere mensen”, betoogde de officier van justitie. “Ouderen afleiden met mooie verhalen zodat mededaders ondertussen hun slag kunnen slaan. Deze verdachten hebben op deze manier grote bedragen geld en kostbare sieraden weten te bemachtigen. Zij maakten zich geen moment druk over de gevolgen, zowel materieel als psychisch, die hun lage daad kan hebben voor de slachtoffers. Hier passen onvoorwaardelijke celstraffen.”

Verdachten verplaatsten zich in de regel met z’n vieren in één auto. Zij sloegen in de zomer van 2022 op verschillende plaatsen in het land toe, waaronder in elk geval Den Haag, Enschede en Nijmegen.

