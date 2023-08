Minister Javier Silvania De omvang van het invorderingsbestand wordt jaarlijks met 10% gereduceerd

De omvang van het invorderingsbestand is een indicator van de effectiviteit van de Belastingdienst. Een structurele groei van het invorderingsbestand geeft aan dat interne processen onvoldoende worden beheerst. Alleen middels samenwerking tussen alle onderdelen van de Belastingdienst kan een jaarlijkse reductie van 10% van het invorderingsbestand worden gerealiseerd (excl. migratie nieuwe middelen + initiële opschoning begin 2023).

Status ultimo juni

De omvang van het actieve invorderingsbestand is begin dit jaar sterk gereduceerd door de aanpassing van het invorderingsbeleid ten aanzien van de aanslagen met betrekking tot de belastingjaren 2017 en ouder. Hierbij is het van belang dat het invorderingsbestand niet weer in omvang toeneemt. Dit kan mede worden bereikt door een combinatie van maatregelen welke per 1 september zullen worden geïmplementeerd waaronder:

• Uitbreiding van het aantal invorderaars

• Herverdeling van de klantenportefeuilles waarbij de prioriteit van de invordering op de zakelijke belastingplichtigen komt te liggen

• Introductie van ‘dashboards’ die de invorderaars en deurwaarders ondersteunen in het prioriteren van invorderingsacties

In aanvulling hierop is het van groot belang dat de Belastingdienst meer als één organisatie gaat werken. Als de deurwaarder constateert dat een onderneming niet meer bestaat, dan is dat een indicatie voor de inspecteur om te stoppen met het opleggen van (taxatieve) aanslagen. Als bij de inspecteur een bezwaarschrift wordt ingediend dan moet dit een signaal zijn voor de ontvanger om de invorderingsacties te staken tot het bezwaarschrift is afgehandeld. In maart dit jaar is een maandelijks teamleidersoverleg ingesteld. Voor dit overleg worden alle teamleiders (eerstelijns leidinggevenden) van de inspectie der belastingen, de ontvanger alsmede een vertegenwoordiger van SBAB uitgenodigd. In dit overleg wordt de realisatie van de doelstellingen besproken alsmede eventuele knelpunten die de realisatie van de doelstellingen in de weg staat. De oorzaak van een knelpunt ligt vaak in een ander deel van de organisatie en in sommige gevallen ook buiten de organisatie. Het teamleidersoverleg faciliteert de oplossing van dit soort knelpunten en geeft de teamleiders een breder beeld van het functioneren van de Belastingdienst als geheel. Inmiddels hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden en de reacties van de deelnemers zijn zeer positief. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de huidige werkwijze nog niet tot het gewenste resultaat leidt. Sinds januari is de omvang van het invorderingsbestand (GOS staat voor ‘Geïntegreerd Ontvanger Systeem) met 13% gestegen in plaats van de daling die had moeten worden gerealiseerd:

Momenteel wordt de implementatie van maatregelen voorbereid zoals hierboven beschreven welke met ingang van 1 september deze trend moet keren.

