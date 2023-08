Minister Javier Silvania Status ultimo juni

Van het Kadaster is het volledige bestand met mutaties (overdrachten, splitsingen etc.) van de afgelopen 8 jaren ontvangen. Dit bestand wordt gebruikt om de OZB-administratie van de Belastingdienst te actualiseren. Tevens is tussen de Belastingdienst en het Kadaster overeengekomen dat maandelijks de mutaties van het Kadaster worden ontvangen zodat de OZB-administratie ook actueel blijft. Op basis van dit bestand is inmiddels meer dan 80% van de OZB-aanslagen 2023 opgelegd.

In de tweede helft van 2023 wordt gestreefd naar een soortgelijke samenwerking met de Kamer van Koophandel en Kranshi. Een actuele basisadministratie van de Belastingdienst voorkomt fouten en daarmee onterechte aanslagen, bezwaarschriften etc.

Ook de tijdige en volledige verwerking van informatie vanuit de eigen organisatie is van belang. Door de deurwaarders worden zogenaamde ‘ambtsberichten’ opgesteld als tijdens hun bezoek aan een klant blijkt dat de informatie in de systemen van de Belastingdienst niet correct is. Zo kan blijken dat een onderneming niet meer bestaat of een persoon van Curaçao is vertrokken. Dit jaar zijn al ruim 900 wijzigingen doorgevoerd op basis van de ambtsberichten van de deurwaarders.