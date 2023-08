Minister Javier Silvania Implementatie validatie in verzamelloonstaat en IB-aangifte

Het accepteren van onjuiste gegevens via het online aangifteportaal leidt tot onjuistheden en vertraging in het verwerkingsproces van verzamelloonstaten en IB-aangiften.

Status ultimo juni

Met ingang van 1 maart is het voor werkgevers verplicht om het cribnummer van een werknemer te vermelden in de verzamelloonstaat. Deze wijziging heeft bij de Belastingdienst tot een grote stroom verzoeken geleid van werkgevers en werknemers om onbekende cribnummers alsnog aan te leveren. Vervolgens is vastgesteld is dat een groot aantal werknemers nog niet over een cribnummer beschikte. Om binnen een redelijke termijn toch aan alle verzoeken te kunnen voldoen is Robotic Process Automation (RPA) technologie ingezet. Deze technologie houdt in dat data-entry ‘robots’ worden ingezet voor grote volumes gelijksoortige werkzaamheden.

In 2 weken tijd zijn met deze techniek zo’n 30.000 cribnummers aangemaakt voor meerjarige ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikten. Dit zou normaal 2 manjaren hebben gekost om op te voeren. Het bestand van het bevolkingsregister (Kranshi) is als basis gebruikt en vergeleken met de administratie van de Belastingdienst om vast te stellen welke ingezetenen nog niet over een cribnummer beschikten. De Belastingdienst verwacht de laatste verzoeken van werkgevers en werknemers voor eind juni te kunnen afhandelen. Aan de betreffende werkgevers is (impliciet) aanvullend uitstel verleend. Hoewel het toekennen en communiceren van cribnummers éénmalig een zeer intensieve exercitie is geweest voor de Belastingdienst, zal dit structureel tot een verbetering leiden in de snelheid waarmee bijvoorbeeld de aangiften inkomstenbelasting kunnen worden verwerkt en derhalve restituties kunnen worden uitbetaald.

Het aanvragen van een cribnummer kan sinds de implementatie van de nieuwe website via een webformulier. Nieuwe ingezetenen en buitenlandse werknemers kunnen hier gebruik van maken.

In de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 zal een voorlopige berekening van het verschuldigde of te ontvangen bedrag worden opgenomen. Deze berekening wordt (onder voorbehoud) gemaakt voor de ‘niet complexe aangiften’ welke het overgrote deel van de aangiften betreft. Vastgesteld is dat bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting soms onbewust onjuiste gegevens worden ingevuld. De voorlopige berekening kan de klant attenderen op het feit dat bepaalde gegevens onjuist zijn waardoor de kans bestaat deze te corrigeren voordat de aangifte definitief wordt ingediend.

