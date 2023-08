Indebon i Ehérsito ta organisá ‘Kids Adventure Day’

Kralendijk – Riba djasabra 26 di ougùstùs instituto di deporte Indebon, huntu ku e unidat di ehèrsito Kompania den Wèst rotashon 43 (CIDW) ta organisá e di dos edishon di Kids Adventure Day (Dia di Aventura pa Mucha) na Boneiru. Tur mucha di grupo 7 i grupo 8 (10-12 aña) ta kordialmente bon biní for di 08.00 or te 12.00 or na Vèlt Elion Flores na Amboina.

Tur sorto di aktividat di deporte i wega ta sentral durante e mainta akí i nan lo ta bou di guia di militarnan di CIDW i lidernan di deporte di Indebon. Pa motibu ku ta trata di un evento di deporte, ta konsehá mayornan pa laga nan yu(nan) kome i bebe bon promé ku e aktividatnan kuminsá. Durante e evento lo tin fruta i sufisiente kos di bebe disponibel. Ainda por registrá via e formulario di inskripshon online https://bonairegov.com/kids-adventure-day-26-augustus òf pa medio di skèn e QR-code òf manda un email na indebon@bonairegov.com.

Kompania den Wèst (CIDW) rotashon 43

CIDW ta un unidat di ehérsito ku for di aña 2009 ta aportá na pas i siguridat den Karibe. A pone CIDW bou di komando serka Marina Real i kada kuater luna nan ta kambia e unidat. E rotashon aktual (e di 43) ta e A/Kompania Real, prosedente di Schaarsbergen na Hulanda i for di 22 di ougùstùs te ku 29 di ougùstùs nan ta presente na Boneiru.

Indebon en Landmacht organiseren ‘Kids Adventure Day’

Kralendijk – Sportinstituut Indebon organiseert op zaterdag 26 augustus samen met de landmachteenheid Compagnie in de West rotatie 43 (CIDW) de tweede editie van Kids Adventure Day op Bonaire. Kinderen uit groep 7 en 8 (10-12 jaar) zijn van 08:00 uur tot 12:00 uur van harte welkom bij Veld Elion Flores in de wijk Amboina.

Allerlei sportactiviteiten en spelletjes staan centraal deze ochtend en zullen worden begeleid door de militairen van de CIDW en de sportbegeleiders van Indebon. Aangezien het een sportief evenement betreft, worden ouders geadviseerd hun kind(eren) goed te laten eten en drinken voor aanvang. Gedurende het evenement zullen er fruithapjes en voldoende drinken aanwezig zijn. Aanmelden kan nog via het online inschrijfformulier https://bonairegov.com/kids-adventure-day-26-augustus of door de QR-code te scannen of te mailen naar indebon@bonairegov.com.

Compagnie in de West rotatie 43

De CIDW is een landmachteenheid die sinds 2009 bijdraagt aan vrede en veiligheid in het Caribisch Gebied. De CIDW is onder bevel gesteld bij de Koninklijke Marine en wisselt elke vier maanden van eenheid. De huidige rotatie (43e) is de A/Koningscompagnie, afkomstig uit Schaarsbergen in Nederland en is van 22 augustus tot en met 29 augustus aanwezig op Bonaire.

