Javier Silvania

Boletin di notisia – 28 di ougùstùs 2023

Minister GMN no ta aproba redukshon di pakete di SVB pa esnan ménos favoresí

Den un karta di 9 di mei di e aña aki, e direktor di e Banko di Seguro Sosial (Sociale Verzekeringsbank – SVB) a proponé pa, den kuadro di e kontrol kontinuo di gastunan di kuido, kita for di e pakete di benefisionan di BVZ sierto suplemento i vitamina entrante 1 di sèptèmber 2023. E ora’ei e asegurado di SVB lo mester paga su gastunan su mes.

Banda di esei algun proveédor tin biaha ta laga nan klientenan paga pa algun produkto ku ta forma parti di e pakete di BVZ, pasobra SVB no ta kubri tur gastu.

Den ambos kaso, probablemente ta perhudiká grandinan i otro gruponan sosialmente vulnerabel den nos komunidat na un forma desproporshonal.

Minister di GMN a pidi SVB pa wanta tur redukshon di pakete pa mas investigashon. Den e investigashon detayá lo mester tene kuenta ku interes di e gruponan aki.

Medidanan di ekonomisashon mester tene kuenta ku e maneho sosial di e gobièrnu aki, ku ta brinda protekshon na gruponan sosialmente vulnerabel ku entrada mas abou.

Minister a pidi SVB tambe pa bin ku otro proposishonnan di medidanan di ekonomisashon ku no ta afektá e gruponan ménos favoresí aki den nos sosiedat.

