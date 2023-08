Pregunta frecuente Mi tin COVID, kico awo?

ARUBA- 28.08.2023. Departamento di Salud Publico ta ricibi frecuentemente for di ciudadanonan cu ta test positivo pa COVID e pregunta “Kico awo, kico mi mester haci”?.

Departamento di Salud Publico kier informa na comunidad cu na momento cu bo persona tin sintomanan respiratorio parecido na griep pa purba distancia bo mes mas tanto posibel for di demas persona. Esaki pa evita di contagia otro persona cu un of otro virus respiratorio. No ta COVID so ta duna sintomanan respiratorio cu por conduci na hospitalisacion, complicacion y asta morto pero tambe virusnan manera Influenza, Parainfluenza, Rotavirus, Adenovirus y otronan.

Den caso cu un persona ta sospecha cu e por tin COVID e conseho ta pa:

Haci un zelf test cu ta obtenibel den tur botica. Den caso cu esaki sali positivo isola of distancia bo mes for di otro hende pa minimo 5 dia te ora cu bo ta sinti bon atrobe.

Traha for di cas si esaki ta posible, consulta esaki cu bo dunador di trabou.

Evita contacto cu personanan cu ta conoci of cu ta bisa cu nan por bira hopi malo si nan haya un virus respiratorio. Usa un tapa boca den caso cu no por evita contacto cu personanan asina (manera por ehempel den caso cu bo mester cuida di un familiar cu ta malo)

Sigui consehonan general di higiena pa laba man manera laba man frecuentemente, particularmente prome cu come y evita mishi cu wowo, nanishi y boca cu bo man.

Sigui consehonan general di higiena ora di tosa of nister

Percura pa suficiente ventilación den cas

Consulta telefonicamente cu dokter di cas pa conseho y tratamento

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw

