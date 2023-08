Notisia di polis di djabièrnè 25 di ougùstùs te ku djaluna 28 di ougùstùs 2023 / Politieberichten van vrijdag 25 augustus tot en met maandag 28 augustus 2023

Notisia di polis di djabièrnè 25 di ougùstùs te ku djaluna 28 di ougùstùs 2023

Ladronisia di skuter

Riba djadumingu 27 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di un skuter koló shinishi skur di e marka Kymco, modèl Agility, ku plachi di number MF-1356. E skuter tabata stashoná na un akomodashon turístiko situá na Kaya Yuma i deskonosínan a bai kuné entre 1.30 or di mardugá i 8.30 di mainta. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di bròmer

Riba djasabra 26 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di un bròmer. E bròmer tabata stashoná dilanti di un kas na Kaya Karaña. Entre djabièrnè 25 di ougùstùs i djasabra 26 di ougùstùs, deskonosínan a bai ku e bròmer. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Den oranan di anochi riba djasabra 26 di ougùstùs a detené un dama di inisial L.M.M. di 21 aña di edat. E dama a maltratá un hòmber ku un kuchú. Investigashon den e kaso ta andando.

Riba djabièrnè 25 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial J.A.M.C. di 55 aña di edat na Kaya Avelino J. Cecilia pa maltrato ku un arma. E hòmber a maltratá un dama ku un machete. A konfiská e machete i a hiba vehíkulo di e sospechoso warda di polis. Ta investigando e kaso.

Kòntròl di tráfiko planiá

Riba djasabra 26 di ougùstùs, alrededor di 9.45 or di anochi a tene un kòntròl di tráfiko planiá na Kaya Libertador Simon Bolivar. E kòntròl tabata den kuadro di tin un reibeweis bálido i dokumentonan di seguro bálido.

Durante e kòntròl a para i kontrolá 12 vehíkulo. A duna tres (3) prosèsferbal pa manehá sin reibeweis bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa ladronisia

Alrededor di 2.15 or di atardi riba djasabra 26 di ougùstùs, a detené un hòmber di inisial E.A.R.M. di 42 aña di edat pa ladronisia i un dama di inisial M.M.M. di 34 aña di edat pa ladronisia i pa insultá un ámtenar den funshon.

A gara e hòmber den un supermerkado na momentu ku e tabata ke bai ku merkansia sin paga. E dama tabata wardando e hòmber den outo. A konfiská e outo ku e sospechosonan tabata kore aden i diferente komestibel. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djasabra 26 di ougùstùs a detené shofùr di dos skuter pa manehá bou di influensia. A para e sospechosonan riba Kaya Gilberto F. Croes i Kaya Libertador Simon Bolivar pa un kòntròl rutinario. Durante e kòntròl a resultá ku nan tabata bou di influensia di alkohòl. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla ku a hasi, a detené ámbos shofùr. Ta trata di un hòmber di inisial P.d.R. di 18 aña di edat i un dama di inisial M.G.C. di 21 aña di edat.

Aksidente

Alrededor di 2 or di mardugá riba djasabra 26 di ougùstùs un patruya a topa ku un outo di bòltu banda di kaminda riba Bulevar E.E.G. na altura di ‘Donkey Beach’. Na yegada di e patruya e shofùr tabata ainda den e outo. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e tabata papia ku lenga pisá i no por a para riba su pianan. Resultado di e tèst di supla tabata motibu pa a detené. Pero pa motibu ku e tabatin glas kibrá den su pia a konsekuensia di e aksidente, ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

UPDATE: Resultado investigashon outo di servisio di KPCN na kandela

Riba djabièrnè 25 di ougùstùs, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo di servisio di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense na kandela na Kaya Viol. Departamentu di reshèrshi di KPCN den kolaborashon ku un eksperto eksterno a kondusí un investigashon na e sitio di delito i riba e vehíkulo. E investigashon a konkluí ku e kousa di e kandela tabata un fayo tékniko i no ta trata di un kandela intenshonal.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 25 augustus tot en met maandag 28 augustus 2023

Diefstal scooter

Op zondag 27 augustus werd aangifte gedaan van diefstal van een donkergrijze scooter van het merk Kymco, model Agility, met kentekenplaat MF-1356. De scooter stond bij een toeristenaccommodatie aan de Kaya Yuma geparkeerd en werd tussen 01:30 uur en 08:30 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal motorfiets

Op zaterdag 26 augustus werd aangifte gedaan van diefstal van een motorfiets. De motorfiets stond voor een woning aan de Kaya Karaña geparkeerd. Tussen vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus werd de motorfiets door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhoudingen mishandeling

In de avonduren op zaterdag 26 augustus werd een 21-jarige vrouw met initialen L.M.M. aangehouden. De vrouw had een man met een mes mishandeld. De zaak wordt onderzocht.

Op vrijdag 25 augustus werd een 55-jarige man met initialen J.A.M.C. voor mishandeling met een wapen aangehouden op de Kaya Avelino J. Cecilia. De man had een vrouw met een kapmes mishandeld. De kapmes is in beslag genomen en het voertuig van de verdachte is naar de politiebureau ter bewaring gebracht. Onderzoek in deze zaak loopt.

Geplande verkeerscontrole

Op zaterdag 26 augustus werd rond 21:45 uur een geplande verkeerscontrole gehouden aan Kaya Libertador Simon Bolivar. De controle was in het kader van het hebben van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren.

Tijdens de controle werden in totaal 12 motorvoertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden drie (3) processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om je aan de verkeersregels te houden. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. In de komende dagen zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.

Houd je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanhoudingen diefstal

Op zaterdag 26 augustus rond 14:15 uur werd een 42-jarige man met initialen E.A.R.M. aangehouden voor diefstal en een 34-jarige vrouw met initialen M.M.M. werd aangehouden voor diefstal en voor belediging van een ambtenaar in functie.

De man werd op heterdaad betrapt in een supermarket toen hij goederen zonder te betalen wilde meenemen. De vrouw zat buiten in een auto op de man te wachten. De auto waarin de verdachten reden en diverse etenswaren werden in beslag genomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zaterdag 26 augustus werd bestuurder van twee scooters aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachten werden op de Kaya Gilberto F. Croes en Kaya Libertador Simon Bolivar gestopt voor een routine controle. Tijdens de controle bleek dat ze onder invloed van alcohol waren. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen, werden beide bestuurders aangehouden. Het betreft een 18-jarige man met initialen P.d.R. en een 21-jarige vrouw met initialen M.G.C.

Aanrijding

Rond 02:00 uur op zaterdag 26 augustus trof een patrouille een auto over zijn kop aan langs de weg aan de Bulevar E.E.G. ter hoogte van Donkey Beach. Bij aankomst van de patrouille zat de bestuurder nog in de auto. Omdat zij met dubbele tong sprak en onvast ter been was, werd er een blaastest bij haar afgenomen. Het resultaat van de blaastest was een aanleiding om haar aan te houden. Maar doordat ze veel glasscherven in haar been had als gevolg van het ongeluk, werd ze door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Update: Resultaat onderzoek dienstauto van het KPCN in brand

Op vrijdag 25 augustus, kreeg de centrale meldkamer melding van een dienstauto van het Korps Politie Caribisch Nederland in brand op de Kaya Viol. De afdeling Opsporing van het KPCN heeft in samenwerking met een externe deskundige een onderzoek gedaan op de plaats delict en op de voertuig. Het onderzoek concludeerde dat de oorzaak van de brand een technische storing was en dat er geen sprake is van brandstichting.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

