Dikon Cyber Security ta asina difísil… òf tòg no?

Hopi bes proposishonnan di presupuesto pa Cyber Security ta keda pone un banda, i ta duna preferensia na otro propósitonan manera merkadeo i propaganda. Sinembargo pa kon difísil e ta pa haña presupuesto, si tin un kiebro den bo seguridat di empresa, e por kosta e empresa muchu mas tantu ku si for di un prinsipio a tuma medida preventivo. Ta p’esei e ta asina importante pa e protokòlnan di seguridat ta na lugá pa usuario i kliente. A yega di sosodé ku organisashonnan mester a sera nan porta i kuminsá full di nobo, pa motibu di kiebro den seguridat i falta di konfiansa di kliente.

Tur loke wòrdu konstruí, por wòrdu kibrá, i no tin niun kompania na mundu ku por ofresé 100% garantia ku hamas lo bo wòrdu ataká. Nos tur ta operando den un kampo di bataya sibernétiko grandi, ku ta nifiká ku ta eksistí mashinnan ku no ta bai ku vakashon, no ta tuma break, i no ta drumi. Nan propósito ta; purba ataká. P’e motibu aki e ta importante p’abo tin un plan di akshon klá pa wòrdu ehekutá.

Un di e maneranan pa redusí e atakenan di un manera eksitoso, ta pa kontinuamente train e personal di bo empresa pa identifiká e menasa riba bo ret. Ora ku empleadonan sa kon pa rekonosé i reportá un email sospechoso, òf website maligno- di e manera aki bo por outomátikamente redusí e kantidat di atakenan riba bo ret ku 70%. Ta importante pa mantené e material ku bo ta ofresé na e personal komo training tambe up-to-date.

Pa bo atendé ku Cyber-Security den henter empresa mesora por mustra un trabou grandi- ta p’esei mester bai paso pa paso. Kuminsá chikitu. Identifiká e áreanan di mas importante pa wòrdu protehá i hasi esei mesora. Aki por pensa riba; informashon di kliente i almasenahe di data.

Ku mas di 70% di atake sibernétiko biniendo for di unidatnan mobil, nos komo hende ta hopi vulnerabel. Ta p’esei ta importante pa krea un ekosistema na unda seguridat ta bin promé. Hopi biaha a sosodé ku bo ta klik un link robes i bo ta wòrdu di ‘phish’. Aki ta na unda un ‘mobile endpoint security’ ta bira importante.

Ora ta buska teknologia òf un servisio pa sostené bo, buska pa organisashonnan ku por duna bo un ‘real time security operations center (SOC), ademas di e teknologia, di e manera aki bo por ta sigur ku tur alerta i menasa ta wòrdu kapturá, filtrá, investigá i remediá mesora den ‘real time’. Organisashonnan manera Digicell Business, mediante Digicel Business Protect ta sentronan di ekselensia ora ta trata di duna servisio. Ekspertonan ku sa kiko nan ta hasi, usando inteligensia artifisial apropiá pa monitoreá i resolvé situashonnan ku por presentá.

Digicel Business Protect ta kontinuamente inovando i ta ofresé un portafolio di seguridat kompletu- esaki ta mas ku kualke kompetidor. Digicel Business ta ofresé solushonnan ‘end-to-end’ manehá kompletamente riba su ret ekstenso i sólido, rekursonan, ekspertisio i teknologia avansá, inkluyendo seguridat sibernétiko pa protehá negoshinan kontra ‘ransomware’, ‘malware’, ‘phishing’ i mas. Tur esaki pa empresanan chikitu i grandi.

Ku su operashonnan rònt Karibe i Sentro Amérika, Digicel Business ta kolaborá ku lidernan den industria pa entrega e kliente produktonan inovativo, teknologia moderno- tur esaki miéntras ta asesorá e kliente i ta sigurá e mihó solushon pa su empresa.

