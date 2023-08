Kòrsou 29- ougùstùs 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 29 ougùstùs 2023

TUR TA WEGA DI KLADE A

Liberty ta gana Rising Trotters 7 pa 3

I Souax ta gana Fenix 10 pa 0 ku no hit no run di Josantelly Zimmerman

Kampionato ta sigui Djaweps 31 di ougùstùs na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Souax SBT Gil’s Sport AA v/s Fenix Softex AA

21:30 hr The Fighting Team AA v/s Pichingolo Nissan AA

Edward Martis

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket