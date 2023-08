Kolegio ehekutivo i gabinete di gezaghèber ta muda pa Kaya Grandi 30

08/31/2023

Riba djabièrnè 1 i djaluna 4 di sèptèmber 2023 kolegio ehekutivo i gabinete di gezaghèber ta será pa servisio públiko.

Den wikènt di 3 di sèptèmber 2023 kolegio ehekutivo i gabinete di gezaghèber ta muda pa e edifisio di ofisina na Kaya Grandi 30. Riba djabièrnè 1 i djaluna 4 di sèptèmber 2023 kolegio ehekutivo i gabinete di gezaghèber ta será pa servisio públiko. Riba e dos dianan akí no ta posibel tampoko pa hasi petishon pa Deklarashon Tokante Kondukta (VOG) òf pa bin buska esaki. Sí ta posibel pa hasi petishon pa Deklarashon Tokante Kondukta (VOG), mandando un imeil na VOG-Bonaire@BonaireGov.com. Durante e siman aki ta posibel solamente dia 7 di sèptèmber pa tuma e Deklarashon Tokante Kondukta, en konekshon ku Dia Di Boneiru. E oranan regular ta keda djamars i djárason for di 8.30 or – 11.00 or di mainta i for di 14.00 or – 16.00 or di tra’i mèrdia.

Ofisina di kolegio ehekutivo i gabinete di gezaghèber na Kaya Grandi 30 ta aksesibel via e entrada ku ta keda na e sitio di stashoná outo den ‘Centrumgebied Playa’. E orarionan di bishita no ta kambia, pues riba djaluna te ku djabièrnè di 8.30 or pa 11.00 or di mainta i di 14.00 or pa 16.00 or di tra’i mèrdia.

E mudansa ta nesesario pa motibu di estado di e edifisio di ofisina aktual na Plasa Wilhelmina. E ubikashon nobo temporal ta pa garantisá siguridat di empleadonan i bishitantenan. Ta bai restorá e edifisio aktual ku komo meta pa rekuperá e edifisio karakterístiko monumental. E edifisio impreshonante situá den kurason di Playa ta un patrimonio kultural.

Bestuurscollege en kabinet gezaghebber verhuisd naar Kaya Grandi 30

31 aug 2023

Op vrijdag 1 en maandag 4 september 2023 is het bestuurscollege en kabinet gezag gesloten voor publiekelijke dienstverlening.

In het weekend van 3 september 2023 verhuist het bestuurscollege en kabinet gezaghebber naar het kantoorpand aan de Kaya Grandi 30. Op vrijdag 1 en maandag 4 september 2023 is het bestuurscollege en kabinet gezag gesloten voor publiekelijke dienstverlening. Het is wel digitaal mogelijk om VOG-verklaringen aan te vragen door te mailen naar: VOG-Bonaire@BonaireGov.com . Het afhalen van VOG-verklaringen kan in die week vanwege Dia di Boneiru op 7 september. De reguliere tijden blijven op dinsdag en woensdag van 8.30-11.00 en van 14.00-16.00 in de middag.

Het kantoor van het bestuurscollege en kabinet gezag aan de Kaya Grandi 30 is toegankelijk via de entree gelegen aan de kant van het parkeerterrein Centrumgebied Playa. De openingstijden blijven ongewijzigd van maandag tot en met vrijdag van 8.30-11.00 en van 14.00-16.00 in de middag.

De verhuizing is noodzakelijk vanwege de staat van het huidige kantoorpand aan Plasa Wilheminaplein. De nieuwe tijdelijke huisvesting is er om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te garanderen. Het huidige pand zal worden gerestaureerd met als doel het karakteristieke monumentale pand in ere te herstellen. Het markante gebouw in hartje Kralendijk is cultureel erfgoed.

