Kolegio ehekutivo ta stipulá diseño di presupuesto 2024

08/31/2023

Dia 30 di ougùstùs entidat públiko Boneiru durante un reunion di Kolegio Ehekutivo a stipulá e diseño di presupuesto 2024, i dia 1 di sèptèmber próksimo ta present’é na Konseho Insular pa aprobashon. E prosedimentu akí un biaha mas ta konsekuensia di e pasonan importante ku entidat públiko Boneiru a pone durante e añanan tras di lomba den direkshon di un maneho finansiero duradero.

E diseño di presupuesto ta un presupuesto di mas aña, di manera ku e konsekuensianan finansiero di e maneho aspirá i efekto di e invershonnan ta visibel atraves di vários aña. E diseño di presupuesto ta balansá pa aña 2024 i pa e añanan 2025 te ku 2027 i ta suma US$ 88 mion.

E diseño di presupuesto ta sigui e liñanan grandi di e akuerdo di koalishon ‘Huntu ku kurason pa hende’. Banda di ehekushon di e tareanan regular, Kolegio Ehekutivo ta pone énfasis riba kombatimentu di pobresa pa medio di redukshon di kosto di bida ku transporte públiko, mehorashon di infrastruktura, eliminashon di mantenshon atrasá di kaminda, duna atenshon na maneho di awa i sòru pa disponibilidat di bibienda pagabel. Banda di esaki e Departamento di Agrikultura, Krio di Bestia i Peska (LVV) lo konstruí infrastruktura manera stal pa bestia i hal di sombra (greenhouse), ku kunukeronan por hür, pa di e manera akí oumentá produkshon lokal di kuminda. Mas aleu a inkluí espasio den e diseño di presupuesto pa inovashon atministrativo i fortifikashon di forsa di ehekushon.

Anteriormente dia 10 di ougùstùs a presentá e diseño di presupuesto na Kolegio di Supervishon Finansiero (CFT), ku a emití un konseho tokante esaki. Meimei di luna di óktober a plania un reunion di Konseho Insular, kaminda Konseho Insular lo tuma un desishon tokante e diseño di presupuesto. Manera e último añanan ta kustumber, e aña akí tambe a base di e diseño di presupuesto a traha un ‘presupuesto den un solo bista’. Ta publiká esaki na mes momentu ku e diseño di presupuesto riba wèpsait di entidat públiko Boneiru (www.bonairegov.com), despues di su presentashon na Konseho Insular.

Bestuurscollege stelt ontwerpbegroting 2024 vast

De ontwerpbegroting 2024 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op 30 augustus 2023 vastgesteld tijdens een vergadering van het Bestuurscollege, en wordt op 1 september aanstaande ter vaststelling aangeboden aan de Eilandsraad. Deze gang van zaken is opnieuw het gevolg van de belangrijke stappen die het OLB de laatste jaren heeft gezet naar een duurzame financiële huishouding.

De ontwerpbegroting is een meerjarenbegroting, zodat de financiële gevolgen van het voorgenomen beleid en de effecten van investeringen zichtbaar zijn over meerdere jaren. De ontwerpbegroting is sluitend voor 2024 en voor de jaren 2025 tot en met 2027, en bedraagt US$ 88 miljoen.

De ontwerpbegroting volgt de grote lijnen van het coalitieakkoord ‘samen met hart voor de mens’. Naast de uitvoering van de reguliere taken legt het Bestuurscollege de nadruk op armoedebestrijding door de verlaging van de kosten van levensonderhoud met openbaar vervoer, de verbetering van de infrastructuur, het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen, het geven van aandacht aan de waterhuishouding en het zorgen voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Daarnaast zal LVV infrastructuur aanleggen zoals stallen en schaduwhallen, die boeren kunnen huren, om zo de lokale voedselproductie te kunnen verhogen. Verder is er ruimte in de ontwerpbegroting opgenomen voor bestuurlijke vernieuwing en versterking van de uitvoeringskracht.

De ontwerpbegroting is eerder op 10 augustus aangeboden aan het College Financieel Toezicht (CFT) dat daarover een advies heeft uitgebracht. Er is medio oktober een eilandsraadsvergadering gepland waarin de Eilandsraad een besluit zal nemen over de ontwerpbegroting. Zoals gebruikelijk de laatste jaren, is er ook dit jaar op basis van de ontwerpbegroting een begroting-in-één-oogopslag gemaakt. Deze wordt gelijktijdig met de ontwerpbegroting gepubliceerd op de website van het OLB (www.bonairegov.com), na de aanbieding aan de Eilandsraad.