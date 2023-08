Kaya Korona ta bai habri parsialmente

Binnenkort is het zover dat een gedeelte van de Kaya Korona die onder reconstructie is, klaar is en opengaat. Gedeputeerde Hennyson Thielman, belast met Ruimte en Ontwikkeling en Verkeer en Vervoer, is tevreden met de manier hoe de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de tweede fase van het project om deze hoofdweg op te knappen, verlopen.