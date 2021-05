Kamer in gesprek met Eurocommissaris Timmermans

Kamerleden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat hebben op donderdag 20 mei een gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans. Timmermans presenteert de strategie van de Europese Unie op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Het gesprek vindt plaats via een videoverbinding en is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Europese strategie

Eurocommissaris Timmermans spreekt met de Tweede Kamer over duurzame en slimme manieren om te reizen en goederen te vervoeren in Europa. In de strategie wordt vooruitgeblikt op een aantal klimaatdoelen, zoals het treinverkeer verdubbelen, het realiseren van klimaatneutrale steden en minder CO2-uitstoot.

Hier leest u meer over het gesprek en de stukken die zijn opgesteld ter voorbereiding.

Green Deal

De plannen die Eurocommissaris Timmermans presenteert zijn onderdeel van de Green Deal, een verzameling beleidsinitiatieven over het klimaat in Europa waar Timmermans verantwoordelijk voor is. De afspraken die hierover worden gemaakt op Europees niveau, hebben directe invloed op hoe het in Nederland geregeld is. Meer dan de helft van de Nederlandse nieuwe wetten volgen uit Europees beleid. Daarom ligt er naast de nationale politiek voor de Tweede Kamer ook een belangrijke rol in Europa. De leden van de Tweede Kamer en de regering bespreken regelmatig hoe er invloed kan worden uitgeoefend op Europees beleid. Hier leest u daar meer over.

