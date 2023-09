AQUALECTRA TA OFRESÉ PERIODO DI DISPENSASHON PROMÉ KU INISIÁ SANKSHONNAN SEVERO

Esnan ku tin iregularidat na nan instalashon di awa i /òf koriente por apliká pa koregí nan situashon

Willemstad, 31 di Ougùstus 2023 – Entrante 1 di Sèptèmber 2023 Aqualectra lo inisiá un periodo di dispensashon di dos luna kaminda lo habri plataformanan pa tur persona ku hasi uso di awa i/òf koriente riba un manera ilegal, pa nan por apliká pa koregí nan instalashon sin ku tin gastu mará na esaki. Aktualmente komunidat kumplidó ta karga e gastunan di iregularidat kousá pa terseronan den nos ret di distribushon di awa i koriente. E periodo di dispensashon ta finalisá riba 31 di Òktober 2023. For di 1 di Novèmber 2023 Aqualectra lo aktua ku sankshonnan severo i but haltu.

Liña korá den e proposito di Aqualectra ta pa fundamentalmente kontribuí na bienestar di nos komunidat. Ku esaki na bista, ya pa algun tempu Aqualectra ta hasiendo su esfuerso pa realisá diferente paso ku ta hiba komunidat na awa i koriente ku ta konfiabel i aun mas pagabel. Banda di inkorporá mas inovashon pa medio di esfuersonan den e area di energia duradero, Aqualectra ke baha pèrdida i gastunan ku komunidat ta karga, kousá pa terseronan ku ta krea iregularidat den nos ret di distribushon di awa i koriente. Hopi pèrdida i gastunan adishonal ta keda kousá dor di terseronan ku ta kambia òf kita parti di e ret ilegalmente i esnan ku ta hasi uso di e situashon inkorekto aki pa no kumpli ku nan deber komo usuario. Mientras tantu ta komunidat ta karga e gastunan kousá dor di e situashon akí. Alabes, e momentu ku terseronan trese kambio na e ret di distribushon, esaki ta tacha e konfiabilidat di e suministro di awa i koriente.

Periodo di Dispensashon

Riba 1 di Sèptèmber 2023 Aqualectra lo start e proyekto pa baha iregularidat den nos ret. Den e promé fase di e proyekto lo lansa e kampaña ‘Apliká awe pa nos por koregí bo instalashon’ ku tin komo ophetivo pa fasilitá esnan ku ta hasi uso di awa i/òf koriente riba un manera ilegal, pa nan por apliká pa korekshon di esaki durante e periodo di dispensashon. E periodo di dispensashon lo kuminsá for di 1 di Sèptèmber 2023 i lo finalisá riba 31 di Òktober 2023. Durante e periodo di dispensashon, personanan ku tin iregularidat na nan instalashon mester apliká pa Aqualectra por bin koregí nan instalashon bou di e suavisashon ku e dispensashon ta ofresé. Na momentu ku konstata iregularidat durante e periodo di dispensashon, lo no tin sankshon mará na e korekshon di e instalashon. Asina e persona por transformá su situashon aktual den unu ku ta legal, sin e riesgo ku e lo keda someté na e sankshonnan severo ku ta pendiente for di 1 di Novèmber 2023. E periodo di dispensashon no ta konta pa debe aktual òf debe bieuw. Deskonekshon por tuma lugá durante e Periodo di Dispensahon na momentu ku no paga e debenan ku tin na Aqualectra.

Sankshonnan severo, but i denunsia

Entrante 1 di Novèmber 2023 Aqualectra lo inisiá e siguiente fase di e akshonnan kontra iregularidat den e ret di distribushon di awa i koriente. Un tim di kontròl ku ta konsistí di Aqualectra, KPC i OM lo aktua di forma severo kontra iregularidat. Na momentu ku enkontrá situashonnan ilegal, e habitante por konta ku butnan haltu, pago di gastunan pa korekshon di e instalashonnan, posibel denunsia i publikashon den media di e resultadonan di e akshonnan. Pues ta kumbiní kada ken ku, pa medio di e iregularidat, ta hasi uso di awa i koriente, pa apliká durante e Periodo di Dispensashon for di 1 di Sèptèmber 2023 te ku 31 di Òktober 2023.

Por apliká pa dispensashon pa medio di wèpsait di Aqualectra, www.aqualectra.com, via number di WhatsApp +5999-563-0135 òf dor di yama Aqualectra su Sentro di Kliente pa medio di number di telefòn 0800-0135 i skohe opshon 4 durante oranan di trabou entre 08:00AM pa 04:00PM. Personanan ku apliká ta haña un nota ku nan number di referensha.

AQUALECTRA BIEDT VRIJSTELLINGSPERIODE AAN VÓÓR AANVANG ZWARE SANCTIES

Mensen met onrechtmatigheden aan hun water- en/of elektriciteitsinstallaties kunnen

zich melden om hun situatie te corrigeren

Willemstad, 31 Augustus 2023 – Vanaf 1 september 2023 start Aqualectra een vrijstellingsperiode van twee maanden, waarin mensen die op illegale wijze gebruik maken van water en/of elektriciteit, zich via hiervoor ingerichte platformen kunnen aanmelden voor correctie aan de installaties, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Momenteel draagt de betalende klant binnen onze gemeenschap de lasten die veroorzaakt worden door derden die ongeregeldheden veroorzaken aan het water- en elektriciteitsnetwerk. De vrijstellingsperiode loopt tot en met 31 oktober 2023. Vanaf 1 november 2023 gelden zware sancties en hoge boetes.

De rode lijn in Aqualectra’s streven is om op fundamentele wijze een bijdrage te leveren aan het welzijn van onze gemeenschap. Met dit voor ogen is Aqualectra zich al geruime tijd in aan het zetten door middel van ontwikkelingen ter bevordering van betrouwbaar en betaalbaar water en elektriciteit. Naast het implementeren van innovatie op het gebied van duurzame energie, wil Aqualectra zowel het verlies aan inkomsten, als de door derden veroorzaakte extra lasten die de gemeenschap draagt, doen minderen. Veel verlies en extra onkosten worden veroorzaakt door derden die illegaal onderdelen van het distributienetwerk verwijderen of deze manipuleren en anderen die gebruikmaken van deze onrechtmatigheden om niet te hoeven voldoen aan hun plichten als gebruiker. In de tussentijd draait de gemeenschap op voor de onkosten. Daarnaast betekent het illegaal veranderen en manipuleren van het netwerk een inbreuk op de betrouwbaarheid van het distributiesysteem van water en elektriciteit.

Vrijstellingsperiode

Op 1 september 2023 start Aqualectra met het project om onrechtmatigheden in ons distributienetwerk tegen te gaan. In de eerste fase van het project lanceert Aqualectra de campagne ‘Meld je meteen, zodat we je installatie kunnen corrigeren’, met als streven degenen die op ilegale wijze gebruik maken van water en elektriciteit de mogelijkheid te bieden om hun situatie te corrigeren tijdens de vrijstellingsperiode. Tijdens de vrijstellingsperiode tussen 1 september 2023 tot 31 oktober 2023, kunnen personen met onrechtmatigheden aan hun installatie zich melden, zonder dat sancties of kosten verbonden zijn aan de te verrichten correcties aan de installaties. Zo kan de persoon diens omstandigheden bijstellen naar een legale situatie. Dit, vóór 1 november 2023, wanneer de zware sancties en hoge boetes gaan gelden. De vrijstellingsperiode geldt niet voor openstaande rekeningen en schulden die de gebruiker heeft. Het, tijdens de vrijstellingsperiode, afsluiten van elektriciteit of water vindt plaats wanneer men geen regeling treft om openstaande rekeningen bij Aqualectra te vereffenen.

Zware sancties, boetes en aangiftes

Vanaf 1 november 2023 start Aqualectra met de volgende fase bij het tegengaan van onrechtmatigheden in het water- en elektriciteitsnetwerk. Een controleteam bestaande uit vertegenwoordigers van Aqualectra, KPC en het OM zullen ferm handelen tegen onrechtmatigheden. Op het moment dat onrechtmatigheden geconstateerd worden kan de bewoner rekenen op flinke boetes, het moeten opdraaien voor kosten verbonden aan correctiewerkzaamheden aan de installatie, mogelijke aangiftes en publicatie in de media over de resultaten van de verrichte acties. Degenen die door middel van onrechtmatigheden gebruikmaken van water en elektriciteit dienen gebruik te maken van de mogelijkheden die geboden worden tijdens de vrijstellingsperiode tussen 1 september 2023 tot 31 oktober 2023, om flinke sancties te voorkomen.

Men kan zich aanmelden via de website van Aqualectra, www.aqualectra.com, via WhatsApp nummer +5999 563-0135 of door tijdens kantooruren de Klantenservice van Aqualectra op te bellen via telefoonnummer 0800-0135 en te kiezen voor keuzenummer 4. Wanneer men zich aanmeldt krijgt de persoon een referentienummer.

