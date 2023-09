Willemstad: 1 di Sèptèmber 2023

Curaçao Tech MeetUps; un siman di eventonan dirigí riba Entrepreneurship i Technopreneurship i hopi tópiko interesante mas

WILLEMSTAD – Djárason último e CEO di Curaçao Tech MeetUps, huntu ku algun miembro di e tim organisadó, i direktor di Curaçao Innovation & Technology Institute (CiTi), ku ta un di e patrosinadónan di e evento, a tene un enkuentro ku prensa pa kompartí informashon relashoná ku Curaçao Tech MeetUps ku lo inisiá siman entrante.E eventonan lo tuma lugá entre dia 3 pa 10 di Sèptèmber. Curaçao Tech MeetUps ku a kuminsá na aña 2018, kreá pa Adric Walter, despues di algun aña ta regresá bèk riba kalendario di eventonan na Kòrsou. Sr. Walter a splika ku e eventonan e a ña aki lo konsentrá riba diferente tema ku lo kubri un spektro amplio di tópiko manera; Entrepreneurship i Technopreneurship, Futuro General di Aviashon, Hende Muhé den Teknologia, seshonnan (B2B) pa empresarionan por inter-konektá ku otro, Karnaval komo un modelo pa maneho i hasi negoshi, un show di moda, inovashon basá riba data, eventonan sosial i ‘fun’ i pa fortifiká retnan di kontakto. Tmbe lo dediká atenshon na e aspekto skol i edukashon, Deep Tech i lo tene klínikanan i Masterclasses.

Curaçao Tech Meetups ta enfoká riba: Empoderashon i Impakto. Empoderá personanan ku ta biba i traha na Kòrsou pa integrá teknologia den nan bida diario i negoshi, pa medio di un kombinashon di deskubrimentu, inovashon i konekshon. E eventonan no solamente lo enrikesé konosementu di partisipantenan so, pero alabes lo benefisiá e komunidat di Kòrsou en general stimulando kon resolvé problema for di un punto di bista di traha huntu, traha riba solushon pa retonan i oumentá resilensia.

Banda di sr. Walter, a hiba palabra tambe sra. Monique Raphaela, direktor di CiTi, kende a bisa ku nan organisashon a mira ku Curaçao TechMeetUps ta dediká atenshon na un gran mayoria di área i tema ku pa CiTi tambe ta puntonan di atenshon. Motibu pa kua CiTi a duna sosten na e proyekto.

Alabes a hiba palabra sra. Elgenia Pieternella, presidente di Curaçao Global Entrepreurship Week (GEW), ku resien a firma un akuerdo di kolaborashon ku Curaçao Tech MeetUps. E eventonan lo ta den e trayekto do ‘On the Road to GEW Curaçao 2023’. Global Entrepreurship Week mes lo tuma lugá entre 13 i 19 Novèmber na sentenáres di pais na tur parti di mundu i pa último añanan a inkorporá tambe eventonan ku ta tuma lugá e lunanan previo na GEW pa asina e atenshon riba aspektonan pa stimulá emprendimentu no ta solamente 1 siman, pero algun luna plamá durante di aña.

Sra. Pieternella a sigui bisa ku e idea tras di Global Entrepreurship Week, no ta pa e tim organisadó di e ‘siman empresarial’ so organisá eventonan pa stimulá ‘entrepreneurship’, pero pa otro organisashonnan ku tin eventonan ku ta kuadra ku e linia di direkshon ku Global Entrepreurship Network (GEN), tambe djoin bou di e paraplü lokal di GEW Curaçao i mundial di GEN. “Curaçao Tech MeetUps ta pas eksaktamente den e ophetivo di GEN i GEW, motibu pa kua nos ta hopi kontentu di a firma un akuerdo di kolaborashon ku Cuarçao Tech MeetUps,” sra Pieternella a sigui bisa.

Pa informashon detayá di e eventonan den kuadro di Curaçao Tech MeetUps ta rekomendá pa wak riba e website www.techmeetups.cw i sigui e plataformanan di ret sosial di e organisashon.

