Hopi kurashi i e merese un rekonosementu

E persona ku a asisti pa yuda yega na detenshon ta “Un Bon Di Korsou” nos ta obliga na honra su balentia i kurashi, e tin un kurason di oro pa su pais Korsou. Pero tene anonimo pa mentenan maligno no bai persigui e. E ta un herue national sigur ku si. E loke a pasa aki por pasa den tur nationalidat kemen no ta momentu pa stigmatisa nigun nationalidat. Ken sa ku e mr ku a frustra e huida no por ta un Jamaikino Haitiano of kualke un di e otro nationalidat di hende kolor skur residensia riba nos isla i asta e mes por ta ilegal riba nos isla (si ta asina mester legalisa su papelnan mesora paso e a demostra di ta stima e luga aki ku yama Korsou). Loke a pasa ta ku e homber aki tin un bon kurason i ela mira e momentu pa duna su granito i frustra e huida di e antisosialnan aki. E merese un krus di merito pa su kurashi. Pense!!!!

